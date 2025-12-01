Torreón suma esfuerzos en 16 días de activismo contra la violencia de género

TORREÓN, COAH.- En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) anunció la agenda de actividades que se realizarán del 1 al 7 de diciembre, en coordinación con diversas dependencias municipales, asociaciones civiles y embajadoras naranjas.

La directora del IMM, Amira Darwich García, afirmó que la respuesta ciudadana ha sido sobresaliente desde el arranque de la campaña, destacando que la participación social fortalece las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Reconoció también el respaldo institucional del alcalde Román Cepeda, “fundamental para avanzar hacia un Torreón más seguro y justo para todas”, señaló.

La agenda comenzó este lunes con la actividad de meditación activa “Zumba Sol Dance by Kryztall” y la conferencia “La violencia es un delito”, impartida en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para este martes se realizará la charla “Prevención de la Violencia”, dirigida al personal del grupo CEAR en las instalaciones de Todos Santos, además de la creación de un mural contra la violencia de género por la embajadora naranja Mercantil Ferretera.

El miércoles está previsto el foro “Mujeres en pie: construyendo un futuro libre de violencia”, convocado por la asociación Alas de Luz y Esperanza, así como una brigada ambiental e informativa en la primaria Juan Esquivel Espinoza, enmarcada en la campaña ÚNETE.

El jueves, el Instituto Municipal de Cultura y Educación ofrecerá la actividad “Cerrando ciclos de violencia desde el corazón” en Casa Mudéjar; mientras que el viernes se impartirá una plática sobre violencia de género en el Centro de Integración Juvenil.

Como parte de la recta final de la semana, el sábado se realizará un crucero informativo sobre atención a casos de violencia en el cruce de Independencia y Colón, donde se entregarán engomados con números de emergencia.

El domingo culminarán las actividades con la entrega de listones naranjas en Paseo Colón, a cargo del IMM y la Dirección de Desarrollo Social.

La ciudadanía interesada en participar puede consultar detalles de cada actividad comunicándose al teléfono del Instituto Municipal de la Mujer: 871 500 7419.