Arte lagunero florece en museos y centros culturales de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda invitó a la ciudadanía a recorrer las distintas exposiciones activas en museos y centros culturales de Torreón, con el propósito de acercar a la población al talento artístico local y promover el patrimonio histórico de la región. El director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, destacó que la oferta actual incluye fotografía, escultura, bordado, instalaciones y postales antiguas, distribuidas en recintos emblemáticos como el Museo Casa del Cerro, Museo del Algodón, Canal de la Perla, Centro Cultural Antigua Harinera y Casa Mudéjar. TE PUEDE INTERESAR: Torreón fortalece atención médica y prevención en colonias y ejidos

En el Museo Casa del Cerro se exhiben tres propuestas: “Goce Endémico”, de Desierto Chiquito, con diminutos bordados textiles inspirados en la flora y paisajes laguneros, disponible hasta el 11 de enero. También está “Trihada”, muestra colectiva de Liliana Fischer, Ana Cuevas y Laura Leticia Estrello, que fusiona estilos y técnicas personales, abierta hasta el 14 de enero; y “Ritos y Olvido en la Frontera”, de Alejandra Iturralde, que reflexiona sobre la migración, vigente hasta el 30 de enero. En el Museo del Algodón continúa la exposición fotográfica “Reencuentros con la Vida y la Muerte”, de Luis Palomino, accesible hasta el 30 de enero. Por su parte, el Canal de la Perla alberga “Infra – Intervenciones; Psico – Internas”, del escultor Rubén Maya, una experiencia inmersiva que invita a pensar en la condición humana y las emociones, también abierta hasta el 30 de enero. Este mismo recinto ofrece además una colección permanente de postales e imágenes antiguas que muestran la evolución urbana y comercial de Torreón.

En la Antigua Harinera, la exposición colectiva “Trazos Contemporáneos” reúne obra de Coral Revueltas, Humberto Valdés y Alejandro Pérez, disponible hasta enero. Finalmente, en Casa Mudéjar, la artista Rowena Morales presenta “Soy Biznaga”, una mirada simbólica a la identidad regional, que podrá visitarse hasta febrero.