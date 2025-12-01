Arte lagunero florece en museos y centros culturales de Torreón

Torreón
/ 1 diciembre 2025
    Arte lagunero florece en museos y centros culturales de Torreón
    El Canal de la Perla sorprende con instalaciones escultóricas que exploran emociones y símbolos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Museos y centros culturales abren una amplia cartelera con exposiciones de escultura, fotografía y artes textiles

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Cepeda invitó a la ciudadanía a recorrer las distintas exposiciones activas en museos y centros culturales de Torreón, con el propósito de acercar a la población al talento artístico local y promover el patrimonio histórico de la región.

El director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, destacó que la oferta actual incluye fotografía, escultura, bordado, instalaciones y postales antiguas, distribuidas en recintos emblemáticos como el Museo Casa del Cerro, Museo del Algodón, Canal de la Perla, Centro Cultural Antigua Harinera y Casa Mudéjar.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón fortalece atención médica y prevención en colonias y ejidos

$!Artistas locales presentan obras que abordan tradición, memoria, paisaje y migración.
Artistas locales presentan obras que abordan tradición, memoria, paisaje y migración. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En el Museo Casa del Cerro se exhiben tres propuestas: “Goce Endémico”, de Desierto Chiquito, con diminutos bordados textiles inspirados en la flora y paisajes laguneros, disponible hasta el 11 de enero.

También está “Trihada”, muestra colectiva de Liliana Fischer, Ana Cuevas y Laura Leticia Estrello, que fusiona estilos y técnicas personales, abierta hasta el 14 de enero; y “Ritos y Olvido en la Frontera”, de Alejandra Iturralde, que reflexiona sobre la migración, vigente hasta el 30 de enero.

En el Museo del Algodón continúa la exposición fotográfica “Reencuentros con la Vida y la Muerte”, de Luis Palomino, accesible hasta el 30 de enero. Por su parte, el Canal de la Perla alberga “Infra – Intervenciones; Psico – Internas”, del escultor Rubén Maya, una experiencia inmersiva que invita a pensar en la condición humana y las emociones, también abierta hasta el 30 de enero.

Este mismo recinto ofrece además una colección permanente de postales e imágenes antiguas que muestran la evolución urbana y comercial de Torreón.

$!Visitantes recorren las salas del Museo Casa del Cerro, donde se exhiben obras que dialogan con la identidad lagunera.
Visitantes recorren las salas del Museo Casa del Cerro, donde se exhiben obras que dialogan con la identidad lagunera. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En la Antigua Harinera, la exposición colectiva “Trazos Contemporáneos” reúne obra de Coral Revueltas, Humberto Valdés y Alejandro Pérez, disponible hasta enero. Finalmente, en Casa Mudéjar, la artista Rowena Morales presenta “Soy Biznaga”, una mirada simbólica a la identidad regional, que podrá visitarse hasta febrero.

Temas


Arte
Cultura
museos

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La obra ferroviaria conectará Derramadero con Santa Catarina, generando miles de empleos.

Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
true

Los retos de Manolo Jiménez: 2025-2029
Restaurantes afinan detalles para los paquetes especiales de fin de año y celebraciones de Año Nuevo.

Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac
Exfiscal Gertz: Estrategia política

Exfiscal Gertz: Estrategia política
FOTOS: OMAR SAUCEDO/HÉCTOR GARCÍA

Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’
(Arriba i y d.), Steve Witkoff principal autor del plan de Paz para Ucrania y Donald Trump mandatario estadounidense. (Abajo iy d.) Volodímir Zelenski presidente ucraniano y su homólogo Vladímir Putin.

La diplomacia clientelista de Trump

true

Se puede decir... Que México no ‘crece’
true

Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’