CJM de Torreón refuerza justicia cívica con educación y tecnología

Torreón
/ 1 diciembre 2025
    Funcionarios del CJM durante la presentación del informe trimestral a regidores municipales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Centro de Justicia Municipal reporta avances en prevención del delito, profesionalización y mejora del servicio ciudadano

TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón presentó a la comisión edilicia encargada de su supervisión el informe correspondiente al trimestre julio-septiembre, en el que se detallan acciones orientadas a fortalecer la justicia cívica, la prevención del delito y la mejora en los servicios a la ciudadanía.

Martha Rodríguez, directora del CJM, informó que el programa de Preparatoria Abierta continúa consolidándose como una alternativa educativa con alta demanda, especialmente entre jóvenes y adultos que buscan concluir sus estudios.

Subrayó que esta iniciativa contribuye a la prevención del delito al ofrecer oportunidades formativas que fomentan el desarrollo personal y profesional.

Otro de los avances señalados fue la implementación del Sistema Único (SISUN), una plataforma que permite optimizar la coordinación entre dependencias mediante información inmediata y verificable, impulsando una respuesta más eficaz en materia de seguridad pública.

En el rubro de tránsito terrestre, Rodríguez Romero destacó el incremento de operativos de peritos en puntos estratégicos de Torreón, debido al aumento en la movilidad por las festividades decembrinas.

$!Martha Rodríguez, directora del CJM, dio detalles puntuales sobre opciones educativas.
Martha Rodríguez, directora del CJM, dio detalles puntuales sobre opciones educativas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las principales causas de accidentes —dijo— continúan siendo la falta de precaución, ignorar señales de alto y desatender los semáforos.

El informe también incluyó acciones de profesionalización del personal, particularmente en áreas como jueces cívicos, defensoría de oficio, ergástula municipal y detenciones, quienes recibieron capacitación en el Registro Nacional de Detenciones.

Asimismo, se reseñaron actividades comunitarias, aplicación de pruebas antidóping y la socialización del modelo de justicia cívica con instituciones académicas y diversos sectores sociales.

La presidenta de la comisión, María del Socorro Aguilera Pérez, reconoció la importancia de estos reportes periódicos para identificar avances y áreas de oportunidad, destacando que el modelo de justicia cívica implementado por la Administración Municipal se encuentra en etapa de consolidación.

La comisión está integrada además por los ediles Raúl Fabián Ruelas Navarro, Diego Ontiveros Rentería, Natalia Guadalupe Fernández Martínez y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.

