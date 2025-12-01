CJM de Torreón refuerza justicia cívica con educación y tecnología

TORREÓN, COAH.- El Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón presentó a la comisión edilicia encargada de su supervisión el informe correspondiente al trimestre julio-septiembre, en el que se detallan acciones orientadas a fortalecer la justicia cívica, la prevención del delito y la mejora en los servicios a la ciudadanía.

Martha Rodríguez, directora del CJM, informó que el programa de Preparatoria Abierta continúa consolidándose como una alternativa educativa con alta demanda, especialmente entre jóvenes y adultos que buscan concluir sus estudios.

Subrayó que esta iniciativa contribuye a la prevención del delito al ofrecer oportunidades formativas que fomentan el desarrollo personal y profesional.

Otro de los avances señalados fue la implementación del Sistema Único (SISUN), una plataforma que permite optimizar la coordinación entre dependencias mediante información inmediata y verificable, impulsando una respuesta más eficaz en materia de seguridad pública.

En el rubro de tránsito terrestre, Rodríguez Romero destacó el incremento de operativos de peritos en puntos estratégicos de Torreón, debido al aumento en la movilidad por las festividades decembrinas.