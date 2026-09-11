Tradición lagunera conquista la capital: panaderos de la región participan en festival nacional en Cdmx

Los maestros panificadores de la región viajaron con una muestra de piezas artesanales elaboradas en Torreón y municipios colindantes, con la firme meta de compartir con el público capitalino el legado y la sazón que distinguen al pan de La Laguna.

TORREÓN, COAH.- El sabor, las técnicas y la identidad de la panadería lagunera brillan en la capital del país con la destacada participación de productores de Torreón en el Festival del Pan Dulce Mexicano, realizado en el Centro Cultural Elena Poniatowska, ubicado en Coyoacán.

Vía telefónica, Pedro Ávila Aguilera, al frente de la Canainpa en La Laguna, detalló que el evento reúne a más de 30 exponentes de la Ciudad de México y diversos puntos de la República.

El líder gremial subrayó que el propósito principal va más allá de la venta; busca tender un puente entre los consumidores y los artesanos que defienden recetas de antaño y métodos tradicionales inaccesibles en cadenas masivas.

Como parte estelar, la muestra incluye cerca de 50 piezas de pan histórico consideradas extintas, visibilizando este alimento como un pilar del patrimonio cultural y gastronómico nacional.

Ávila Aguilera refirió que la comitiva lagunera acudió con productos emblemáticos de su herencia panadera, reflejo directo de un oficio heredado de generación en generación.

Para los creadores locales, esta vitrina significa el momento idóneo para difundir fórmulas con identidad propia, caracterizadas por su consistencia firme, sabor profundo y manufactura casera.

“Es el pan fresco que se vende en los barrios, en las colonias; ese pan calientito que la gente en La Laguna busca”, enfatizó el titular.

Durante tres días, el evento ofrecerá un programa integral de ponencias, muestras y conversatorios con expertos enfocados en la historia y preservación de la panadería en México.

Pese a estar enfocado en el pan dulce, la delegación evalúa incluir uno de los símbolos máximos de la región: el pan francés.

Ávila Aguilera indicó que este clásico ya se oferta en la Cdmx bajo los nombres de “pan lagunero” o “pan Torreón”, avivando el deseo de consolidar su presencia en el mercado capitalino.