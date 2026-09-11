Tradición lagunera conquista la capital: panaderos de la región participan en festival nacional en Cdmx

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Torreón
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    Tradición lagunera conquista la capital: panaderos de la región participan en festival nacional en Cdmx
    Panaderos laguneros llevaron a la Ciudad de México una muestra de las piezas tradicionales que forman parte de la identidad gastronómica de la región. ARCHIVO

Pedro Ávila Aguilera, al frente de la Canainpa en La Laguna, detalló que el evento reúne a más de 30 exponentes de la Ciudad de México y diversos puntos de la República

TORREÓN, COAH.- El sabor, las técnicas y la identidad de la panadería lagunera brillan en la capital del país con la destacada participación de productores de Torreón en el Festival del Pan Dulce Mexicano, realizado en el Centro Cultural Elena Poniatowska, ubicado en Coyoacán.

Los maestros panificadores de la región viajaron con una muestra de piezas artesanales elaboradas en Torreón y municipios colindantes, con la firme meta de compartir con el público capitalino el legado y la sazón que distinguen al pan de La Laguna.

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Vía telefónica, Pedro Ávila Aguilera, al frente de la Canainpa en La Laguna, detalló que el evento reúne a más de 30 exponentes de la Ciudad de México y diversos puntos de la República.

El líder gremial subrayó que el propósito principal va más allá de la venta; busca tender un puente entre los consumidores y los artesanos que defienden recetas de antaño y métodos tradicionales inaccesibles en cadenas masivas.

Como parte estelar, la muestra incluye cerca de 50 piezas de pan histórico consideradas extintas, visibilizando este alimento como un pilar del patrimonio cultural y gastronómico nacional.

Ávila Aguilera refirió que la comitiva lagunera acudió con productos emblemáticos de su herencia panadera, reflejo directo de un oficio heredado de generación en generación.

Para los creadores locales, esta vitrina significa el momento idóneo para difundir fórmulas con identidad propia, caracterizadas por su consistencia firme, sabor profundo y manufactura casera.

“Es el pan fresco que se vende en los barrios, en las colonias; ese pan calientito que la gente en La Laguna busca”, enfatizó el titular.

Durante tres días, el evento ofrecerá un programa integral de ponencias, muestras y conversatorios con expertos enfocados en la historia y preservación de la panadería en México.

Pese a estar enfocado en el pan dulce, la delegación evalúa incluir uno de los símbolos máximos de la región: el pan francés.

Ávila Aguilera indicó que este clásico ya se oferta en la Cdmx bajo los nombres de “pan lagunero” o “pan Torreón”, avivando el deseo de consolidar su presencia en el mercado capitalino.

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“Vamos a extender las fronteras de nuestro pan lagunero, vamos a mostrarles nuestra tradición a todos”, reiteró el dirigente.

Mediante este escaparate, los panaderos reafirman que cada pieza elaborada en La Laguna encierra no solo alimento, sino historia, saberes compartidos y orgullo cultural.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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