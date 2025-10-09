UAdeC inaugura Segundo Congreso Internacional en Enseñanza del Inglés ‘Beyond the Classroom’
La UAdeC inauguró el Segundo Congreso Internacional en Enseñanza del Idioma Inglés “Beyond the Classroom”, los días 9 y 10 de octubre
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, inauguró el Segundo Congreso Internacional UAdeC en Enseñanza del Idioma Inglés “Beyond the Classroom: ELT for the Global Citizens”, que se lleva a cabo los días 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”.
La ceremonia de apertura contó con la presencia de Lourdes Morales Oyervides, coordinadora de Relaciones Internacionales; Rosa Cecilia Quintana Saldaña, subcoordinadora General del Programa Inglés Institucional; Sandra López Chavarría, coordinadora de la Unidad Laguna; Marisol Fernández Zetina, directora general de Inglés de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila; y Philip Haines, consultor académico senior de Oxford University Press, además de docentes, estudiantes y público en general.
Durante su intervención, Sandra López Chavarría dio la bienvenida a todos los participantes, destacando la relevancia del congreso y señalando que, por primera vez, la Unidad Laguna es sede de este importante encuentro internacional.
Agradeció la asistencia de docentes, investigadores, especialistas, estudiantes y profesionales del idioma inglés, quienes se reúnen para compartir experiencias, dialogar y reflexionar sobre los nuevos horizontes de la enseñanza del inglés, en un mundo que exige competencias globales, pensamiento crítico y comunicación intercultural.
Por su parte, la coordinadora de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales, enfatizó que para la universidad es fundamental innovar en la enseñanza del idioma inglés, considerando que las nuevas generaciones tienen formas diferentes de aprender.
“No se trata nada más de enseñar otro idioma, sino de entender que hay nuevas generaciones, nuevas formas de aprender, y hoy se adaptan al aula para un aprendizaje más efectivo”, señaló Morales.
Añadió que desde la Coordinación de Relaciones Internacionales seguirán fortaleciendo la enseñanza del idioma en todos los niveles, convencidos de que la internacionalización de los estudiantes depende de su capacidad de comunicarse en otro idioma.
Destacó además la colaboración con aliados estratégicos como Oxford University Press y la Secretaría de Educación Pública (SEP), como parte del compromiso de la universidad con la enseñanza y la innovación académica.
La subcoordinadora General del Programa Inglés Institucional, Rosa Cecilia Quintana Saldaña, resaltó el valor del congreso al contar con diversidad de participantes, incluyendo docentes de inglés institucional, personal de los Centros de Idiomas de las tres unidades, académicos y estudiantes del Instituto de Lenguas, así como colegas y alumnos de instituciones representativas de las cinco regiones del estado.
El Segundo Congreso Internacional UAdeC en Enseñanza del Idioma Inglés constituye un espacio de intercambio académico más allá de las fronteras del aula, promoviendo el conocimiento, el entendimiento entre culturas y la participación activa en la comunidad global, reafirmando el compromiso de la universidad con la formación de ciudadanos con competencias internacionales.