UAdeC inaugura Segundo Congreso Internacional en Enseñanza del Inglés ‘Beyond the Classroom’

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Relaciones Internacionales, inauguró el Segundo Congreso Internacional UAdeC en Enseñanza del Idioma Inglés “Beyond the Classroom: ELT for the Global Citizens”, que se lleva a cabo los días 9 y 10 de octubre en el Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de Lourdes Morales Oyervides, coordinadora de Relaciones Internacionales; Rosa Cecilia Quintana Saldaña, subcoordinadora General del Programa Inglés Institucional; Sandra López Chavarría, coordinadora de la Unidad Laguna; Marisol Fernández Zetina, directora general de Inglés de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila; y Philip Haines, consultor académico senior de Oxford University Press, además de docentes, estudiantes y público en general.

Durante su intervención, Sandra López Chavarría dio la bienvenida a todos los participantes, destacando la relevancia del congreso y señalando que, por primera vez, la Unidad Laguna es sede de este importante encuentro internacional.

Agradeció la asistencia de docentes, investigadores, especialistas, estudiantes y profesionales del idioma inglés, quienes se reúnen para compartir experiencias, dialogar y reflexionar sobre los nuevos horizontes de la enseñanza del inglés, en un mundo que exige competencias globales, pensamiento crítico y comunicación intercultural.