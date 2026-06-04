UAdeC Laguna abre inscripciones para cursos de inglés en línea

La oferta está dirigida a jóvenes y adultos interesados en adquirir o perfeccionar sus conocimientos en inglés mediante un esquema flexible que combina accesibilidad, herramientas tecnológicas y acompañamiento académico especializado.

TORREÓN, COAH. El Centro de Idiomas Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) mantiene abierto el proceso de inscripción para su programa de formación en línea, una alternativa diseñada para quienes buscan ampliar sus habilidades de comunicación y fortalecer su perfil académico y profesional sin necesidad de trasladarse a un aula física.

Las actividades iniciarán el próximo 8 de junio de 2026 y se desarrollarán completamente a través de la plataforma Microsoft Teams, permitiendo a los participantes acceder a las sesiones desde cualquier lugar con conexión a internet.

El programa contempla los niveles 1, 2, 3, 4 y 6, con el propósito de atender a estudiantes con distintos grados de dominio del idioma. Las clases se impartirán de lunes a viernes, en horario de 19:00 a 21:00 horas, facilitando la participación de personas que estudian o trabajan durante el día.

Para formalizar su registro, los aspirantes deberán acudir al Centro de Idiomas Unidad Laguna, donde se les entregará la ficha correspondiente para efectuar el pago del curso. El costo es de mil 560 pesos y deberá cubrirse en la institución bancaria indicada por la universidad.

Los interesados pueden solicitar información adicional e iniciar su trámite de inscripción mediante WhatsApp al número (871) 115 20 72, así como comunicarse al teléfono (871) 711 12 41 del Centro de Idiomas.

A través de este tipo de programas, la Universidad Autónoma de Coahuila fortalece su estrategia de educación continua y refrenda su compromiso de acercar oportunidades de aprendizaje a la comunidad, impulsando el dominio de otros idiomas como una herramienta fundamental para el crecimiento académico, laboral y personal.