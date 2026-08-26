UAdeC llevará 4 propuestas escénicas a la Muestra Estatal de Teatro 2026, en Torreón

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    UAdeC llevará 4 propuestas escénicas a la Muestra Estatal de Teatro 2026, en Torreón
    Estudiantes, egresados y docentes de la UAdeC participarán con cuatro propuestas durante la Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2026. CORTESÍA

Estudiantes, egresados y docentes participarán con montajes y actividades académicas programadas durante septiembre

TORREÓN, COAH.- La Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) participará en la Muestra Estatal de Teatro Coahuila (MET) 2026, que se desarrollará del 1 al 6 de septiembre en Torreón, con cuatro propuestas escénicas a cargo de estudiantes, egresados y docentes de la institución.

La directora de la Escuela de Artes, Margarita Barrera Caballero, señaló que la presencia de la comunidad universitaria en este encuentro refleja el trabajo de formación y creación que se realiza en la institución, además de la proyección que estudiantes y egresados han alcanzado dentro de la actividad teatral de la región.

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EGRESADOS Y DOCENTES, EN LA CARTELERA

Entre las obras contempladas en la programación se encuentra “Martina y los hombres pájaros”, dirigida por Laura Cecilia Borrego Valenciana, directora académica de la Escuela de Artes. La puesta en escena se presentará el 2 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Isauro Martínez.

El 3 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Teatro Alfonso Garibay, se llevará a cabo la presentación de “Aroma”, de Teresa Díaz del Guante, bajo la dirección de Ana Luisa Orozco, integrante de la comunidad de egresadas de la institución. En el montaje participan también graduadas y profesoras de la UAdeC.

$!La Muestra Estatal de Teatro se llevará a cabo del 1 al 6 de septiembre en Torreón.
La Muestra Estatal de Teatro se llevará a cabo del 1 al 6 de septiembre en Torreón. CORTESÍA

Ese mismo día, a las 20:00 horas, en Foro La Estética, se presentará “Pequeña Nube de Magallanes”, de Luis Ayhllón, dirigida por Boris Schoemann e interpretada por la compañía Los Endebles Laguna, integrada por egresados de la Universidad.

Para el 4 de septiembre, a las 20:00 horas, La Fábrica de Arte será escenario de “Hoy se murió mi tortuga”, de Serendipia Colectivo Teatro, una propuesta dirigida e interpretada por egresadas y egresados de la UAdeC.

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Además de las presentaciones, la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural formará parte de las actividades académicas de la MET 2026.

Entre el 25 y el 29 de agosto, de 16:00 a 19:00 horas, se impartirán los talleres “Cartografía de un cuerpo, dramaturgias del yo” y “Retratos hablados, yo y los otros y/o la vida de los otros”.

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También se contempla el conversatorio “La dramaturgia en el norte”, programado para el 2 de septiembre a las 11:00 horas, así como las “Mesas de Reflexión: El Teatro en Coahuila”, que se desarrollarán del 22 al 23 de septiembre, de 16:00 a 19:30 horas.

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