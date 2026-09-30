UAdeC y Torreón coordinan acciones para prevenir conductas suicidas

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y el Ayuntamiento de Torreón coordinarán acciones para prevenir conductas suicidas y fortalecer la atención de la salud mental entre la comunidad universitaria, mediante la implementación del Código Centinela, un protocolo que busca detectar señales de riesgo y establecer mecanismos de respuesta ante crisis emocionales. Como parte de esta estrategia, autoridades universitarias y municipales sostuvieron una reunión con psicólogos, docentes y tutores responsables de la atención de la salud mental en escuelas y facultades de la Unidad Laguna, con el propósito de establecer líneas de trabajo para la prevención y canalización de casos que requieran atención especializada.

El encuentro se realizó en la Sala Bicentenario de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, con la participación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, y el tercer regidor de Torreón y presidente de la Comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez, entre otros funcionarios y representantes universitarios. BUSCAN ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES Durante su intervención, Pimentel Martínez señaló que la Universidad debe desarrollar un sistema de acompañamiento para que los jóvenes puedan definir sus proyectos de vida y recibir apoyo para concretarlos, además de su formación académica. El rector indicó que el objetivo es contribuir a que los estudiantes cuenten con herramientas para su desarrollo personal y puedan participar en la transformación de la sociedad.

Como parte de este compromiso, anunció que la UAdeC se incorporará al programa Código Centinela de manera gradual: comenzará en la Unidad Laguna, continuará en la Unidad Sureste y posteriormente llegará a la Unidad Norte, además de contemplar los hospitales universitarios. La estrategia se desarrollará en coordinación con los gobiernos municipales y el Gobierno de Coahuila, con el propósito de establecer mecanismos de prevención y atención que involucren a las distintas áreas de la comunidad universitaria. PLANTEAN CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA Por su parte, Roberto Bernal Gómez explicó que el Código Centinela ya comenzó a implementarse como una estrategia para fortalecer la detección temprana de conductas de riesgo y establecer respuestas oportunas ante situaciones de crisis.

Detalló que el protocolo contempla proporcionar herramientas a directivos, docentes, personal administrativo, madres y padres de familia, así como a los propios estudiantes, para reconocer señales de alerta, saber cómo actuar ante una crisis emocional y canalizar a las personas hacia los servicios correspondientes. El regidor también solicitó a las autoridades universitarias continuar, a través de la Escuela de Psicología, con la formación de espacios de atención en las escuelas y facultades, además de reforzar la coordinación con instituciones públicas de salud para facilitar la atención de urgencias, la hospitalización cuando sea necesaria y el seguimiento posterior. El Código Centinela UAdeC está concebido como un protocolo integral para la prevención de conductas suicidas y la protección de la salud mental de estudiantes, docentes y personal administrativo, con atención especializada en coordinación con la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) de Coahuila.