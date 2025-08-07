Ramos Arizpe fortalece su infraestructura hidráulica con obras estratégicas y mantenimiento preventivo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), ha consolidado en lo que va del año una agenda de resultados en infraestructura básica, particularmente en el sistema de agua potable y drenaje sanitario. En este periodo se han ejecutado 11 obras de drenaje sanitario y se ha brindado mantenimiento integral a 20 pozos, en acciones que forman parte de una estrategia impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para asegurar que la infraestructura hidráulica no solo funcione, sino que esté preparada para los desafíos del crecimiento urbano y la demanda ciudadana. TE PUEDE INTERESAR: Transporte gratuito, alivio económico para cientos de familias de Ramos Arizpe

Una de las obras más relevantes actualmente en proceso es la rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Analco, donde ya se registra un avance del 50 por ciento. En esta zona se intervienen 300 metros lineales del sistema de drenaje con maquinaria especializada, y se amplía el diámetro de las tuberías, lo que reducirá el riesgo de colapsos y aumentará la seguridad tanto para residentes como para automovilistas que transitan por el bulevar Analco. La obra, próxima a concluir en los siguientes días, representa una solución definitiva a un problema que por años generó afectaciones y molestias a las familias del sector. Paralelamente, EMAS ha desplegado cuadrillas técnicas y operativas en distintas colonias del municipio, atendiendo reportes ciudadanos que requerían intervención urgente. En el fraccionamiento La Estación, se trabaja en la reparación de una descarga sanitaria ubicada en la calle Estación de Santa Eugenia.