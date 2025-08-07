Ramos Arizpe fortalece su infraestructura hidráulica con obras estratégicas y mantenimiento preventivo

    Ramos Arizpe fortalece su infraestructura hidráulica con obras estratégicas y mantenimiento preventivo
    Trabajos en curso de rehabilitación del drenaje en la colonia Analco, con maquinaria especializada y personal técnico de EMAS. FOTO: CORTESÍA

Han sido ejecutadas 11 obras de drenaje y dado mantenimiento a 20 pozos en lo que va del año

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), ha consolidado en lo que va del año una agenda de resultados en infraestructura básica, particularmente en el sistema de agua potable y drenaje sanitario.

En este periodo se han ejecutado 11 obras de drenaje sanitario y se ha brindado mantenimiento integral a 20 pozos, en acciones que forman parte de una estrategia impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para asegurar que la infraestructura hidráulica no solo funcione, sino que esté preparada para los desafíos del crecimiento urbano y la demanda ciudadana.

$!Obras de mantenimiento en pozos y redes sanitarias garantizan el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico municipal.
Obras de mantenimiento en pozos y redes sanitarias garantizan el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico municipal. FOTO: CORTESÍA

Una de las obras más relevantes actualmente en proceso es la rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Analco, donde ya se registra un avance del 50 por ciento. En esta zona se intervienen 300 metros lineales del sistema de drenaje con maquinaria especializada, y se amplía el diámetro de las tuberías, lo que reducirá el riesgo de colapsos y aumentará la seguridad tanto para residentes como para automovilistas que transitan por el bulevar Analco.

La obra, próxima a concluir en los siguientes días, representa una solución definitiva a un problema que por años generó afectaciones y molestias a las familias del sector.

Paralelamente, EMAS ha desplegado cuadrillas técnicas y operativas en distintas colonias del municipio, atendiendo reportes ciudadanos que requerían intervención urgente. En el fraccionamiento La Estación, se trabaja en la reparación de una descarga sanitaria ubicada en la calle Estación de Santa Eugenia.

$!Cuadrillas de EMAS realizan intervención en descarga sanitaria en el fraccionamiento La Estación.
Cuadrillas de EMAS realizan intervención en descarga sanitaria en el fraccionamiento La Estación. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, en la colonia Del Valle, personal especializado atendió una toma domiciliaria tapada en la calle Cerro La Ventura, restableciendo con éxito el suministro de agua potable. Mientras tanto, en la colonia Manantiales, se intervino un punto de obstrucción en la calle Río Conchos, lo que evitó posibles brotes de aguas negras y redujo riesgos para la salud pública.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe por ofrecer servicios públicos eficientes y soluciones duraderas a las problemáticas de las y los ciudadanos.

