Historia de México, pueblos originarios y... Trump: De esto trata ‘Grandeza’, el nuevo libro de AMLO
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó las enseñanzas y los valores adquiridos por pueblos originarios del ‘México antiguo’ que siguen vigentes entre ciudadanos
A inicios del mes de diciembre 2025, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a la vida pública con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’, donde procura reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo.
Como hipótesis inicial, el exmandatario federal expuso que los mejores principios éticos y la bondad que caracterizan al pueblo mexicano, provienen de aquello que fue heredado de las grandes civilizaciones de la historia nacional prehispánica.
‘Grandeza’ reúne trabajos de sociólogos, historiadores, arqueólogos y demás expertos, para demostrar la vigencia de un “México profundo”, cuya influencia se mantiene contemporánea.
LAS DOS VERTIENTES DE EXPONE ‘GRANDEZA’, EL NUEVO LIBRO DE LÓPEZ OBRADOR
En general, ‘Grandeza’ se divide en dos partes principales: el origen y destino de las civilizaciones, y la grandeza indígena.
Dentro de su primer apartado, López Obrador realiza un análisis sobre los orígenes del mundo, la naturaleza, las religiones, las antiguas civilizaciones, los imperios y la humanidad.
Mientras que en la grandeza indígena, el enfoque principal es la “única invasión bienaventurada de América”, que fue la llegada del Homo sapiens. Luego se habla del surgimiento de las civilizaciones prehispánicas, la Conquista, el periodo del Virreinato, y busca demostrar que lo mejor de los mexicanos actuales es heredado de su pasado.
TRUMP Y BIDEN: LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA ESTADOUNIDENSE COMO UN REFERENTE EN EL LIBRO DE AMLO
Como una forma de retomar los temas de migración y seguridad fronteriza, López Obrador mencionó a importantes personajes políticos de Estados Unidos, Joseph Biden y Donald Trump. En el caso de Biden, se destacó que ha sido el único presidente de Estados Unidos que decidió no continuar con la construcción del muro fronterizo.
Sin embargo, la narrativa no favoreció al actual presidente estadounidense, Trump, pues AMLO describió una llamada que sostuvo con él durante la pandemia de Covid-19, en la que el mexicano solicitó a su entonces homólogo que redujera los impuestos de las remesas: una petición que fue rechazada “vehementemente” por Trump, alegando que, por el contrario, planeaba aumentar las tarifas para financiar el muro fronterizo.
Para rebatir este punto, el López Obrador le informó a Trump sobre el descubrimiento de túneles transfronterizos, argumentando que el muro servía solo para “publicidad o propaganda política electoral, pero no para detener la llegada de migrantes”, haciendo referencia a un túnel que iniciaba en Tijuana y pasaba por debajo de la aduana estadounidense, para llegar a San Diego, California.
ESTOS SON LOS OTROS TEMAS RELEVANTES EN ‘GRANDEZA’
Los temas más relevantes son abordados de una forma que abarcan desde la cosmología hasta el legado cultural indígena y la crítica al colonialismo.
Parte 1: Origen, Ciencia y Civilización Universal.
* Cosmología y Origen de la vida: Se utilizan referencias como el Big Bang y el trabajo de científicos para analizar los orígenes de la humanidad.
* Teoría de la Evolución de Charles Darwin: Se contrastan postulados científicos fundamentales sobre la evolución con sus visiones eurocéntricas y clasistas
* Refutación del Racismo: Desmantela la idea de la superioridad racial.
* Análisis de la Barbarie y Esclavitud: Se rastrea el origen de los conceptos de “salvajes” y “bárbaros” hasta la mitología griega, la filosofía de Aristóteles y la posterior justificación de la opresión durante la colonización.
Parte 2: Las Civilizaciones Antiguas y la Decadencia.
* Civilizaciones Afroasiáticas y Europeas: Se estudian imperios como Egipto, Babilonia y Persia con enfoque en desigualdad social.
* Filosofía Griega y Democracia: Se aborda el surgimiento de la filosofía y la política en Atenas, destacando el ideal de la democracia y las contribuciones de Sócrates y Platón.
* Imperio Romano y Cristianismo: Se narra la expansión y posterior decadencia del Imperio Romano y el origen del judaísmo y el cristianismo.
Parte 3: Grandeza Indígena y la Crítica al Colonialismo.
* Origen de las Culturas Mesoamericanas: Se describe el asentamiento del Homo sapiens en América como la “única invasión bienaventurada”.
* Culturas clave: Olmecas, Mayas, Zapotecas, Teotihuacanos y Mexicas.
* Inexistencia de Sacrificios Humanos y Canibalismo: El libro dedica amplio espacio a refutar la leyenda negra sobre sacrificios y canibalismo. Se afirma que esta fue una “historia inventada o tendenciosa” promovida por Hernán Cortés y los cronistas para justificar la invasión, el exterminio y la imposición de su religión.
* Decadencia Colonial: Se analizan los tres siglos de Virreinato como un periodo de decadencia, corrupción y estancamiento. Se describe la opresión económica, la crisis humanitaria y el desinterés de la Corona en el progreso de la Nueva España.
Parte 4: El Legado de la Resistencia y los Valores Mexicanos.
* Valores Culturales Fundamentales: Se identifican y exaltan cinco principios heredados del mundo prehispánico: la ausencia del afán de lucro, el carácter comunal de la tierra, la ayuda mutua, el espíritu libertario y la honestidad.
* Cultura, Arte y Ciencia Indígena: Se destaca la persistencia de la democracia comunitaria, el alto nivel de la educación pública, la exactitud del calendario y la sofisticación de la medicina tradicional.
SOBRE EL LEGADO DE MÉXICO: ESTAS SON LAS CITAS MÁS DESTACADAS DE AMLO
‘Grandeza’, de López Obrador, ofrece numerosas reflexiones y afirmaciones destacables. Algunas de ellas son:
* “Por esas benditas culturas nuestro país ha resistido todo tipo de calamidades y su pueblo, aunque eventualmente desfallece, siempre se levanta y vuelve a ponerse de pie para seguir caminando hacia el porvenir.”
* “El estigma del masoquismo y del complejo de inferioridad fue impuesto por la invasión española”
* “refutar la historia inventada o tendenciosa... y, por el contrario, con pruebas y argumentos, dar a conocer y exaltar la grandeza de las espléndidas civilizaciones mesoamericanas”
* “México es una potencia cultural en el mundo por sus pueblos originarios prehispánicos”
* “La paradoja de hoy es que existe mucha ciencia, pero poca conciencia.”
* “La muerte no es, por cierto, un regalo para el individuo, pero sí lo es para la especie: le permite conservar su nivel óptimo de desempeño.”
* “¿La inteligencia es acaso un don envenenado?”
* “La migración en nuestro tiempo, lamentablemente es más por necesidad que por gusto, placer o curiosidad.”
* “El amor o, en otros términos, la aspiración de las almas a la comunión humana y a la solidaridad representa la ley superior y única de la vida...”
* “La tierra es un ente vivo, que reacciona ante la conducta de los hombres; por eso, la relación con ella no es puramente mecánica, sino que se establece simbólicamente a través de innumerables ritos y se expresa en mitos y leyendas.”
DÓNDE COMPRAR EL LIBRO ‘GRANDEZA’, DE AMLO, Y CUÁNTO CUESTA
Conoce aquí los lugares donde está disponible el libro digital y físico, así como sus precios:
1. Libro físico en pasta blanda: Librerías Gandhi, El Sótano, Sanborns, Librerías Gonvill, Porrúa, Tienda oficial de Editorial Planeta, Mercado Libre. El precio se estima en $448 pesos.
2. Libro digital (Ebook): Plataformas como PlanetadeLibros, Apple Books, Google Play Books y otras tiendas de libros digitales. El precio se estima en $329 pesos.
3. Audiolibro: Plataformas de audiolibros o la tienda de Editorial Planeta.
Considere que los precios pueden variar entre librerías y plataformas, así como el costo de envío en caso de que aplique.