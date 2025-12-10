Historia de México, pueblos originarios y... Trump: De esto trata ‘Grandeza’, el nuevo libro de AMLO

A inicios del mes de diciembre 2025, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a la vida pública con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’, donde procura reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo.

Como hipótesis inicial, el exmandatario federal expuso que los mejores principios éticos y la bondad que caracterizan al pueblo mexicano, provienen de aquello que fue heredado de las grandes civilizaciones de la historia nacional prehispánica.

‘Grandeza’ reúne trabajos de sociólogos, historiadores, arqueólogos y demás expertos, para demostrar la vigencia de un “México profundo”, cuya influencia se mantiene contemporánea.

LAS DOS VERTIENTES DE EXPONE ‘GRANDEZA’, EL NUEVO LIBRO DE LÓPEZ OBRADOR

En general, ‘Grandeza’ se divide en dos partes principales: el origen y destino de las civilizaciones, y la grandeza indígena.

Dentro de su primer apartado, López Obrador realiza un análisis sobre los orígenes del mundo, la naturaleza, las religiones, las antiguas civilizaciones, los imperios y la humanidad.

Mientras que en la grandeza indígena, el enfoque principal es la “única invasión bienaventurada de América”, que fue la llegada del Homo sapiens. Luego se habla del surgimiento de las civilizaciones prehispánicas, la Conquista, el periodo del Virreinato, y busca demostrar que lo mejor de los mexicanos actuales es heredado de su pasado.