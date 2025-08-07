Transporte gratuito, alivio económico para cientos de familias de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con apenas unos días de operación, la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe ya es considerada un acierto por estudiantes, madres de familia, trabajadores y adultos mayores, quienes han experimentado de primera mano los beneficios de una movilidad digna, moderna y sin costo. El circuito de 17 kilómetros recorre zonas habitacionales, escuelas, hospitales, áreas industriales y el Centro Histórico, y opera los 365 días del año con unidades de última generación. Equipadas con aire acondicionado, accesibilidad universal, cámaras de vigilancia y pantallas informativas, las unidades ofrecen un servicio seguro y cómodo que ha recibido elogios por parte de la comunidad. TE PUEDE INTERESAR: Reabren estanquillo que se ‘tragó’ drenaje durante las lluvias en Saltillo Rubí Coral Ríos, ciudadana de Ramos Arizpe, expresó su entusiasmo al ver las nuevas unidades: “Ayer vi los nuevos camiones y me encantaron; se ven cómodos, modernos y, sobre todo, seguros. Creo que los estudiantes van a viajar mucho más tranquilos y eso vale la pena”.

Rubí destacó que conoce a estudiantes que deben tomar hasta dos rutas para llegar a sus planteles, y que muchas veces los transportes escolares están en malas condiciones: saturados, sin aire acondicionado y con unidades antiguas. Por ello, consideró que esta política pública representa un gran avance, especialmente para quienes viven en colonias alejadas del centro. La Ruta Estudiantil Gratuita es resultado de una visión compartida entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Desde su campaña, el Edil consultó a los jóvenes del municipio si preferían becas o transporte sin costo. La respuesta fue clara: movilidad segura y eficiente. Flor Elena Jiménez Ramírez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila, coincidió: “Me parece una excelente opción, especialmente para los estudiantes que viven lejos o que a veces no tienen dinero suficiente para el camión. Esta noticia fue muy motivadora. Sin duda, resolverá muchas situaciones difíciles que enfrentábamos por la falta de movilidad”. El impacto del sistema va más allá del traslado diario: representa también un alivio económico para cientos de familias, que ahora pueden destinar esos recursos a otras necesidades básicas como alimentación o útiles escolares. La apertura del servicio a toda la ciudadanía ha fortalecido su aceptación y contribuido al tejido social del municipio. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila busca unificar rutas de transporte gratuitas entre Saltillo y Ramos Arizpe Ises Kholm, ciudadana beneficiaria, destacó el valor social del proyecto: “Es un gran beneficio, sobre todo porque es gratuito. Vengo desde Saltillo y eso implica dos o tres pasajes diarios, así que representa un ahorro importante. Mi mensaje para la ciudadanía es que aprovechen estas rutas gratuitas, pero también que las cuiden y las respeten”.