Transporte municipal de Ramos Arizpe operará con menos unidades por periodo vacacional

El director de Transporte Municipal de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija, anunció un ajuste en las frecuencias del servicio público de pasajeros debido al periodo decembrino.

La modificación se aplicará a partir del próximo 19 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero, fecha en que regresará a sus operaciones y horarios regulares.

García Leija explicó que “normalmente en periodo vacacional disminuyen las frecuencias de los de los transportes”, citando la baja en la demanda de usuarios.

La afectación implica que la flota operativa se reducirá, pues “normalmente en periodo vacacional trabaja el 60% de de las unidades de todas las rutas”.

Esto significa que el tiempo de espera se incrementará para los ciudadanos de Ramos Arizpe, pasando de 10 a cerca de 17 minutos entre cada autobús.

En total, la dependencia municipal operará con alrededor de 40 unidades menos, que es el equivalente al 40% de la flota total, de acuerdo con el director.

A pesar del receso escolar, el servicio de la ruta estudiantil se mantendrá activo, una medida solicitada para apoyar a ciudadanos y trabajadores que utilizan esta ruta.

El funcionario confirmó que la ruta escolar “sigue operando con normalidad”, pero las “frecuencias va a cambiar a a media hora como si fuera sábado, domingo”.

Además, para los días 24 y 25 de diciembre, el transporte funcionará con normalidad en cuanto a horario final (8:30 PM), pero con una “frecuencia sí será de una hora”.