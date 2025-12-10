Transporte municipal de Ramos Arizpe operará con menos unidades por periodo vacacional

Coahuila
/ 10 diciembre 2025
    Transporte municipal de Ramos Arizpe operará con menos unidades por periodo vacacional
    Los cambios operarán del 19 de diciembre al 5 de enero, fecha en que regresarán los horarios normales. FOTO: LUIS SALCEDO

El servicio en general bajará sus tiempos de espera de 10 a 17 minutos; rutas escolares se mantendrán, pero con cambios en sus horarios.

El director de Transporte Municipal de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija, anunció un ajuste en las frecuencias del servicio público de pasajeros debido al periodo decembrino.

La modificación se aplicará a partir del próximo 19 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero, fecha en que regresará a sus operaciones y horarios regulares.

TE PUEDE INTERESAR: Sector empresarial y político respalda Primer Informe de Tomás Gutiérrez en Ramos Arizpe

García Leija explicó que “normalmente en periodo vacacional disminuyen las frecuencias de los de los transportes”, citando la baja en la demanda de usuarios.

La afectación implica que la flota operativa se reducirá, pues “normalmente en periodo vacacional trabaja el 60% de de las unidades de todas las rutas”.

Esto significa que el tiempo de espera se incrementará para los ciudadanos de Ramos Arizpe, pasando de 10 a cerca de 17 minutos entre cada autobús.

En total, la dependencia municipal operará con alrededor de 40 unidades menos, que es el equivalente al 40% de la flota total, de acuerdo con el director.

A pesar del receso escolar, el servicio de la ruta estudiantil se mantendrá activo, una medida solicitada para apoyar a ciudadanos y trabajadores que utilizan esta ruta.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Ramos Arizpe prioriza retos de agua, internet y seguridad para 2026

El funcionario confirmó que la ruta escolar “sigue operando con normalidad”, pero las “frecuencias va a cambiar a a media hora como si fuera sábado, domingo”.

Además, para los días 24 y 25 de diciembre, el transporte funcionará con normalidad en cuanto a horario final (8:30 PM), pero con una “frecuencia sí será de una hora”.

Temas


Movilidad
Transporte

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT