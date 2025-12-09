Alcalde de Ramos Arizpe prioriza retos de agua, internet y seguridad para 2026

Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe, detalló las metas y logros de su administración durante su reciente informe de gobierno, celebrado en el municipio. El edil destacó el impacto de las acciones en el bienestar de los ramosarizpenses y estableció los desafíos prioritarios para el próximo año, enfocados en infraestructura y desarrollo urbano.

Gutiérrez Merino enfatizó que su gestión ha cumplido con sus promesas, buscando impactar positivamente a la comunidad. Señaló que ha sido “un año de mucho trabajo, de mucho impacto con los ramosarizpenses,” que ha marcado una administración de “cosas nuevas, de cosas diferentes que se hacen normalmente”.

El alcalde destacó que la mejor recompensa es el bienestar de las familias, así como la confianza en el trabajo municipal. Subrayó que “lo mejor que puede pasarle a uno es que las familias de Ramos Arizpe estén bien, que tengan la confianza”.

Respecto al crecimiento del municipio, el alcalde aseguró que el desarrollo abarca todas las áreas, incluyendo la tradición agrícola. Mencionó que “todos somos Ramos desde el campo, las colonias, las industrias y las escuelas”.

Al abordar los retos para 2026, el edil indicó que debe concretar “una lista grande de todos los compromisos que hicimos de campaña”. El desafío es mayor, pues se suman necesidades diarias que obligan a innovar.

Los principales desafíos para el próximo año se centrarán en la infraestructura y los servicios esenciales. El alcalde citó como prioridades el “internet en la ciudad, el agua principalmente, seguir con la seguridad y la nueva movilidad que vamos a tener en la ciudad”.

Entre los proyectos confirmados, se incluyen mejoras en el suministro de agua con el “centro de poder, el pozo de agua”. También se contempla la instalación de “más cámaras en más lugares para poder vigilar” y la apertura de una “nueva clínica también de Popular de la Salud”.

En cuanto al recurso, el alcalde señaló que, si bien la confianza ciudadana crece, la situación económica internacional afectará el presupuesto. Espera que el recurso “se va a mantener,” pues la inversión foránea “nos está pegando por las decisiones que está tomando Estados Unidos”.

