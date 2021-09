Tras despenalización del aborto hasta 20 indagatorias se cerrarían en Coahuila

Ante la despenalización del aborto, en Coahuila quedarían sin efecto 20 investigaciones que se han abierto por esta acción, de acuerdo con expertos en Derecho.

Con la decisión tomada ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialistas afirman que estos casos tendrían que ser analizados bajo la nueva jurisprudencia.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2017 a la fecha existen 20 carpetas de investigación vigentes que persiguen a mujeres que abortaron así como a hombres que los provocaron; sin embargo, no existe desde entonces ninguna sentencia.

En 2017 se llevó a cabo una reforma al Código Penal del Estado, en donde se consideró la penalización de esta acciones.

Por ello, con la nueva jurisprudencia dictada por la SCJN, se podrían desechar estos mismos procesos exclusivamente para el caso de mujeres que así lo hayan practicado.

De acuerdo con especialistas consultados por VANGUARDIA, el desechamiento de los casos que hasta hoy no tienen una sentencia se puede llevar a cabo a través de dos vías: una, que el Ministerio Público ahora declare la no acción penal de las mismas y dos, que para el caso de las que ya están judicializadas, no pueda haber efectos de vinculación o sentencia condenatoria.

Sin embargo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, entre estas carpetas también existen hombres que provocaron abortos no consentidos, y estos fueron a través de la violencia.

En estos últimos casos y debido a que la Corte no aprobó la despenalización en el caso del artículo 195 donde se estipula el aborto forzado o no consentido por la persona gestante, las investigaciones contra estos hombres podrían continuar.

Desechar los casos, por lo menos desde el 2017, es factible, pues hasta hoy no existen mujeres que estén pagando una sentencia condenatoria por esta acción en Coahuila.