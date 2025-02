Tras polémica reforma, exige IP coahuilense mayor certidumbre en el Infonavit

“Lo más preocupante es que en un momento dado no quede muy bien amarrado, que esté vigilado por la Comisión Nacional Bancaria, esté vigilado por la Secretaría de Hacienda y que en un momento dado que todo el poder de la disposición de los recursos caiga en una sola persona ”, apuntó.

“Lamentablemente ya no hay marcha atrás, nos toca como iniciativa privada presionar, presionar y presionar para que se haga por lo menos transparente, que este bien auditado y que haya una buena rendición de cuentas porque al final el afectado es el derechohabiente, hay que estar muy de la mano para cuidar sus intereses ”, aseguró.

Agregó que ya esperaban que se aprobará y aunque se tomaron en cuenta un par de puntos de los que pedían los trabajadores, estos no fueron todos, por lo que su aprobación es una mala noticia porque afectará directamente en un futuro a los trabajadores y más que nada en temas de transparencia y concentración de poderes que antes se manejaban de manera tripartita.

Empresarios y analistas exigieron que haya menos incertidumbre con la reforma al Infonavit, aprobada este jueves por el Senado de la República; no obstante, diputados morenistas afirmaron que se mantiene un gobierno corporativo tripartito con una ampliación para poder realizar auditorías.

“ Tú llegas y te van a dar la casa a través de un financiamiento del dinero que hay en el Infonavit. Entonces, prácticamente esa casa se construye con un interés cero, porque no se le pide prestado a nadie, no hay costo financiero directo” , dijo Serrano.

Otro aspecto que rescató de la reforma es que al no involucrarse con fondos de inversión bancarios para la construcción de las viviendas, los intereses de las hipotecas van a crecer solo conforme a la inflación.

“ La estimación es que estas casas en promedio tengan un valor del 30 por ciento más barato que las casas del mercado. Es posible y sí es importante que se hagan este tipo de casas porque estas ya se habían dejado de producir. Era un mercado que ya a los constructores no les interesa ”, apuntó.

No obstante, también se mantiene la incertidumbre sobre el origen de los terrenos y la eficiencia del gobierno federal para llevar a cabo grandes proyectos.

Uno de los inconvenientes de la reforma que ha generado incertidumbre pues no ha sido detallado, es que anteriormente, los derechohabientes del Infonavit podían retirar su ahorro en cualquier momento, escenario que ya no va a ser posible.

Apuntó que es probable que sea solo a través de amparos que los derechohabientes puedan acceder a sus ahorros en la subcuenta de vivienda, lo cual ha quedado pendiente en las leyes secundarias.

Asimismo señaló que la reforma beneficiará principalmente a la población que actualmente gana entre 15 y 18 mil pesos, a quienes actualmente no les alcanza para comprar casa.

“La pregunta es si podrá el gobierno, con todo lo ineficiente que es, realmente hacerse cargo de un proyecto como este. La 4T ha demostrado que no sabe hacer proyectos porque no hay gente de ellos que sepan hacer negocios a diferencia del PRI y del PAN. En la 4T no hay muchos empresarios y menos directivos de la presidenta con enfoque empresarial y es ahí donde está la parte que más miedo nos da ahorita a todos los economistas”, apuntó.

SE MANTIENE ESQUEMA TRIPARTITA, ENTRA ASF

Por su parte, el diputado federal de Morena por Coahuila, Antonio Castro Villarreal, aclaró que la reforma mantiene su esquema tripartita de toma de decisiones y abre la puerta a las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Destacó que la reforma busca garantizar el derecho a la vivienda y cubrir la demanda para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos.