¿Tu perro o gato se está ahogando con un objeto? Cómo actuar ante un atragantamiento

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    ¿Tu perro o gato se está ahogando con un objeto? Cómo actuar ante un atragantamiento
    No introduzcas los dedos a ciegas en la garganta de un perro o gato, pues podrías empeorar la obstrucción. REDES SOCIALES

Un atragantamiento puede poner en riesgo la vida de perros y gatos. Reconocer las señales de alarma, evitar maniobras peligrosas y acudir al veterinario son claves para auxiliarlos

Un atragantamiento puede convertirse en una emergencia para perros y gatos cuando un objeto obstruye sus vías respiratorias e impide el paso del aire. Reconocer las señales de alarma y actuar con rapidez puede ser determinante para proteger la vida de una mascota, aunque cualquier maniobra debe realizarse con precaución para evitar lesiones.

Si el animal tose con fuerza y todavía puede respirar, lo recomendable es mantener la calma y permitir que intente expulsar el objeto por sí mismo. Sin embargo, si no puede respirar, se lleva las patas a la boca, presenta encías azuladas debes actuar de inmediato.

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CÓMO REVISAR LA BOCA DE TU MASCOTA

El primer paso es comprobar si el objeto que provoca la obstrucción puede verse y retirarse sin dificultad. Si está cerca de la entrada de la boca y se puede sujetar con facilidad, es posible extraerlo con cuidado.

No se deben introducir los dedos a ciegas en la garganta, ya que existe el riesgo de empujar el objeto hacia el fondo y agravar la obstrucción o puedes acabar mordido tú. También es importante evitar movimientos bruscos que puedan lesionar al animal.

QUÉ HACER SI EL OBJETO NO SALE

Cuando la mascota no puede respirar y existe una obstrucción evidente, las maniobras de primeros auxilios deben adaptarse al tamaño y la condición del animal.

En perros grandes, una técnica de compresión abdominal puede ayudar a generar presión para expulsar el objeto.

En perros pequeños y gatos, las compresiones requieren todavía mayor cuidado por el tamaño y la fragilidad de su cuerpo. No se debe aplicar fuerza excesiva ni improvisar movimientos que puedan dañar las costillas o los órganos internos.

Si la obstrucción continúa, es necesario seguir las instrucciones de un profesional veterinario y trasladar al animal de inmediato a un servicio de urgencias.

Las palmadas entre los omóplatos forman parte de algunas técnicas de primeros auxilios veterinarios para determinadas obstrucciones. Sin embargo, no deben aplicarse indiscriminadamente ni sustituir la valoración de un especialista.

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Si el animal pierde el conocimiento o deja de respirar, la situación es crítica y requiere atención de emergencia inmediata. Si no responde y no respira con normalidad, se debe solicitar orientación veterinaria urgente sobre reanimación cardiopulmonar para mascotas.

Que el perro o gato consiga expulsar aquello que obstruía su garganta no significa que el peligro haya terminado. El atragantamiento y las maniobras para resolverlo pueden ocasionar lesiones en las vías respiratorias, la garganta, el tórax o el abdomen.

Por ello, es indispensable que un veterinario revise al animal después del episodio, incluso si parece haberse recuperado.

ACCIONES

Maniobra de Heimlich según el tamaño

Para perros grandes (de pie o inclinados)

Colócate detrás del perro, rodea su cintura con tus brazos.

Haz un puño con una mano y colócalo justo debajo de las costillas, en la parte blanda del abdomen.

Cubre tu puño con la otra mano y realiza 3 a 5 presiones firmes hacia arriba y hacia adelante (hacia su cabeza).

Para perros pequeños y gatos

Puedes sostener a la mascota sobre tu regazo o apoyarla contra tu pecho de espaldas a ti.

Coloca dos o tres dedos (o la mano entera si es un perro mediano) justo debajo de las costillas, en el centro del abdomen.

Presiona suave pero firmemente hacia adentro y hacia arriba de 3 a 5 veces.

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Palmadas entre los omóplatos

Si la presión abdominal no expulsa el objeto:

En perros grandes: Da 5 palmadas secas e intermedias con la palma de la mano entre las escápulas (omóplatos).

En gatos o perros pequeños: Levanta ligeramente las patas traseras (modo carretilla) y da pequeños golpecitos entre sus omóplatos para aprovechar la gravedad.

Nota editorial: El texto incluye instrucciones específicas de compresión abdominal y palmadas que pueden resultar peligrosas si se aplican incorrectamente, especialmente en gatos y perros pequeños. Por seguridad, la nota evita presentarlas como una receta universal y prioriza la atención veterinaria urgente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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