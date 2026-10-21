Instalan vigilancia en CBTis 97 tras agresiones a estudiantes en el sector; padres protestan en LEA

Ante los recientes reportes de agresiones contra estudiantes del CBTis 97, al sur de Saltillo, la dirección del plantel y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementarán acciones para reforzar la vigilancia en la institución y sus alrededores, principalmente durante la salida de clases. Lo anterior lo informó el director del plantel, Luis Arcadio de la Peña, quien señaló que desde hace dos semanas se han reportado ataques contra jóvenes del plantel, sobre todo a la salida del turno vespertino, por lo que solicitaron el apoyo de la autoridad municipal para reforzar la vigilancia en las inmediaciones de la institución.

Como parte de las acciones, este miércoles se instaló una caseta de vigilancia con elementos de la Policía que estarán tanto en el día como en la noche. Además, la institución educativa y vecinos del sector han solicitado que se mantengan los rondines de vigilancia en las inmediaciones del plantel.

De la Peña explicó que el pasado martes realizó recorridos junto con elementos de la Policía para supervisar las inmediaciones del plantel y pedir a los estudiantes que, al concluir sus clases, evitaran permanecer en calles o plazas públicas y se dirigieran directamente a sus hogares.

Asimismo, informó que este jueves se tiene prevista una reunión con padres de familia para solicitar su colaboración en las medidas de prevención, ya sea acudiendo por sus hijos a la salida de clases o verificando que se trasladen directamente a sus domicilios. El director señaló que, aunque en los reportes recibidos se hace referencia a la posible participación de pandilleros, hasta el momento no se ha logrado identificar o ubicar a los presuntos responsables de las agresiones.

El caso más reciente ocurrió esta semana cuando un estudiante de 16 años fue amenazado con un cuchillo por tres hombres que viajaban en una motocicleta en la colonia 26 de marzo, causándole una lesión en una de sus manos. SE MANIFIESTAN Durante la jornada de este miércoles, padres de familia realizaron un bloqueo en periférico Luis Echeverría Álvarez, frente al mercado de Abastos, para exigir una solución ante los casos de robos de vehículos y asaltos ocurridos alrededor de la zona del CBTis 97. La manifestación afectó la circulación por LEA.

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