¿Tus hijos ya desayunaron? IMSS Coahuila da recomendaciones para este regreso a clases

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    ¿Tus hijos ya desayunaron? IMSS Coahuila da recomendaciones para este regreso a clases
    El IMSS recomendó que el desayuno de niñas, niños y adolescentes combine distintos grupos de alimentos y evite productos con poco valor nutricional. CORTESÍA

La falta de alimentos por la mañana puede generar somnolencia, hambre y dificultades para concentrarse y memorizar, de acuerdo con una nutrióloga del IMSS Coahuila

Ir a la escuela sin desayunar puede repercutir en la atención, la concentración y el rendimiento de niñas, niños y adolescentes, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Eliana García Moreno, nutrióloga adscrita al Hospital General de Zona No. 2 en Saltillo, explicó que los alimentos consumidos por la mañana aportan energía al cerebro y al organismo. Omitir esta comida, consumir una cantidad insuficiente o elegir productos con poco valor nutricional puede provocar, según señaló, hipoglucemia secundaria.

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La especialista indicó que esta condición puede repercutir tanto en el comportamiento como en el desempeño escolar, al generar somnolencia, falta de concentración y dificultades para memorizar.

“Un niño que está en etapa de crecimiento, en etapa escolar, es importante que consuma algo que contenga proteína, porque si solo come cosas dulces, se van a hacer picos de glucosa en los que a una hora le va a volver a dar hambre y va a tener sueño, entonces va a estar decaído, no va a tener suficiente concentración y va a batallar para memorizar”, explicó.

¿QUÉ DEBE INCLUIR EL DESAYUNO?

García Moreno recomendó incorporar una porción de fruta de temporada, como manzana o pera, o una taza de fruta picada, además de verduras crudas o cocidas.

También sugirió incluir una fuente de proteína mediante alimentos de origen animal bajos en grasa, como queso, pollo, atún o huevo, así como cereales integrales, entre ellos una rebanada de pan o una tortilla.

$!La orientación nutricional permite identificar las cantidades y grupos de alimentos que pueden incorporarse a la primera comida del día.
La orientación nutricional permite identificar las cantidades y grupos de alimentos que pueden incorporarse a la primera comida del día. CORTESÍA

En cuanto a las bebidas, recomendó evitar jugos y refrescos con azúcares y optar por agua simple o aguas elaboradas con fruta natural.

La nutrióloga señaló que mantener hábitos de alimentación saludables durante la infancia y adolescencia también contribuye, de acuerdo con el IMSS, al funcionamiento del sistema inmunológico y a la prevención de enfermedades.

Además, recomendó distribuir la alimentación diaria en tres comidas principales y dos refrigerios, de manera que el organismo disponga de alimentos a lo largo de las actividades cotidianas.

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Finalmente, García Moreno llamó a madres y padres de familia a fomentar estos hábitos desde edades tempranas. El IMSS informó que las personas derechohabientes pueden acudir al servicio de nutrición de su Unidad de Medicina Familiar para recibir una evaluación y, en su caso, un plan de alimentación individualizado.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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