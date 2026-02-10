UAdeC ofrece Licenciatura en Ingeniería Física con enfoque científico y tecnológico

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), invita a estudiantes interesados en la ciencia y la tecnología a formar parte de la Licenciatura en Ingeniería Física, un programa académico de alta especialización diseñado para preparar profesionistas capaces de enfrentar problemáticas complejas desde un enfoque científico, tecnológico y social.

El plan de estudios de Ingeniería Física permite a los estudiantes adquirir sólidos conocimientos en mecánica clásica, electromagnetismo, física cuántica, física estadística y astrofísica, apoyados en modelos matemáticos y computacionales integrados a la tecnología. Además, el programa enfatiza la responsabilidad social y ambiental, alineándose con los principios universitarios de la UAdeC.

Los egresados de la carrera pueden incorporarse a programas de posgrado en ciencias físicas o ingenierías, participar en investigación experimental, computacional y teórica, así como colaborar en proyectos relacionados con óptica, electrónica, física de materiales y física computacional, contribuyendo a la solución de retos industriales a nivel regional, nacional e internacional.

Asimismo, los ingenieros físicos tienen la posibilidad de integrarse a la docencia de Física y Matemáticas en niveles medio superior y superior, o al sector industrial y empresarial, donde aplican habilidades de ingeniería para resolver problemas mediante modelación, control estadístico de calidad, metrología, instrumentación, diseño e interpretación de planos y desarrollo de proyectos tecnológicos.

La convocatoria extemporánea para ingresar a Ingeniería Física se mantiene abierta, y los aspirantes pueden realizar su registro para obtener la ficha del examen de admisión hasta el 15 de febrero de 2026 a través del sitio oficial https://www.uadec.mx/admisiones/.

Para más información sobre el plan de estudios, los interesados pueden comunicarse a la FCFM a los teléfonos (844) 414 47 39 y (844) 414 88 69, o acudir al plantel ubicado en el Edificio A, planta alta de la Unidad Camporredondo, en Saltillo, Coahuila.