UAdeC ofrecerá en Saltillo diplomado sobre educación emocional y violencia educativa

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá en octubre un diplomado internacional enfocado en educación emocional y atención a la violencia educativa, dirigido a personas interesadas en adquirir herramientas para intervenir ante problemáticas que se presentan en espacios escolares. El programa tendrá una duración de tres meses, con valor curricular de 120 horas, y se impartirá completamente en línea los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. El inicio está programado para el 3 de octubre.

Durante una rueda de prensa, el director de la Facultad de Trabajo Social, César Arnulfo de León Alvarado; la encargada de Posgrado, Karina Castro Saucedo, y la responsable de Educación Continua, Nailea Handal, dieron a conocer que el diplomado estará integrado por cinco módulos. Los contenidos abarcarán fundamentos básicos y contemporáneos de la educación emocional; detección y atención de la violencia educativa; inclusión y diversidad de género; competencias emocionales y herramientas de intervención, así como autocuidado y el impacto de las emociones en los procesos de intervención. De acuerdo con la Facultad, la capacitación está dirigida a personas que busquen ampliar sus conocimientos para la atención de las emociones y la prevención de situaciones de violencia en espacios educativos, además de desarrollar herramientas para su intervención profesional.

El costo total será de 4 mil 250 pesos. Para apartar un lugar se deberá cubrir una inscripción de 400 pesos y posteriormente podrán realizarse dos pagos de mil 400 pesos y uno de mil 50 pesos. Los organizadores señalaron que el cupo previsto es de entre 60 y 70 participantes. Las personas interesadas en solicitar información o inscribirse podrán comunicarse con el área de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Trabajo Social mediante el teléfono y WhatsApp 844 143 2147 o al correo posgradofts@uadec.edu.mx