UAdeC ofrecerá en Saltillo diplomado sobre educación emocional y violencia educativa

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    UAdeC ofrecerá en Saltillo diplomado sobre educación emocional y violencia educativa
    Autoridades de la Facultad de Trabajo Social presentaron los contenidos, costos y modalidad del diplomado que comenzará el próximo 3 de octubre. CORTESÍA

La capacitación será virtual, tendrá una duración de tres meses y abordará desde la detección de violencia hasta inclusión, diversidad de género y herramientas de intervención

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá en octubre un diplomado internacional enfocado en educación emocional y atención a la violencia educativa, dirigido a personas interesadas en adquirir herramientas para intervenir ante problemáticas que se presentan en espacios escolares.

El programa tendrá una duración de tres meses, con valor curricular de 120 horas, y se impartirá completamente en línea los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. El inicio está programado para el 3 de octubre.

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Durante una rueda de prensa, el director de la Facultad de Trabajo Social, César Arnulfo de León Alvarado; la encargada de Posgrado, Karina Castro Saucedo, y la responsable de Educación Continua, Nailea Handal, dieron a conocer que el diplomado estará integrado por cinco módulos.

Los contenidos abarcarán fundamentos básicos y contemporáneos de la educación emocional; detección y atención de la violencia educativa; inclusión y diversidad de género; competencias emocionales y herramientas de intervención, así como autocuidado y el impacto de las emociones en los procesos de intervención.

De acuerdo con la Facultad, la capacitación está dirigida a personas que busquen ampliar sus conocimientos para la atención de las emociones y la prevención de situaciones de violencia en espacios educativos, además de desarrollar herramientas para su intervención profesional.

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César Arnulfo de León Alvarado, director de la Facultad de Trabajo Social, participó en la presentación del programa de capacitación. CORTESÍA

El costo total será de 4 mil 250 pesos. Para apartar un lugar se deberá cubrir una inscripción de 400 pesos y posteriormente podrán realizarse dos pagos de mil 400 pesos y uno de mil 50 pesos.

Los organizadores señalaron que el cupo previsto es de entre 60 y 70 participantes.

Las personas interesadas en solicitar información o inscribirse podrán comunicarse con el área de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Trabajo Social mediante el teléfono y WhatsApp 844 143 2147 o al correo posgradofts@uadec.edu.mx

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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