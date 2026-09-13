Un éxito la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Coahuila: Manolo Jiménez

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    Un éxito la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Coahuila: Manolo Jiménez
    La competencia se desarrolló durante dos jornadas en la Plaza de Armas y la explanada de Palacio de Gobierno. CORTESÍA

El gobernador agradeció a World Archery la confianza para llevar a Coahuila este evento de talla mundial

Al concluir el “Hyundai Archery World Cup Final” en la Plaza de Armas de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre las instituciones involucradas para hacer posible la realización de esta competencia internacional y agradeció la confianza de World Archery para llevarla a Coahuila.

El mandatario estatal señaló que la organización de este evento, que reunió durante sábado y domingo a los mejores 32 arqueros de 17 países, fue resultado del trabajo conjunto entre distintas instancias.

https://vanguardia.com.mx/deportes/final-de-tiro-con-arco-en-saltillo-dhiraj-bommadevara-y-marie-horackova-ganan-el-recurvo-PC23472368

“Cuando se trabaja en equipo y de manera coordinada, se pueden organizar grandes eventos como esta final de copas del mundo”, mencionó.

$!El “Hyundai Archery World Cup Final” reunió a los mejores 32 arqueros de 17 países.
El “Hyundai Archery World Cup Final” reunió a los mejores 32 arqueros de 17 países. CORTESÍA

Jiménez Salinas también felicitó a las y los ganadores de las modalidades de arco recurvo y compuesto, así como a sus respectivos equipos y al personal que participó en la organización de la competencia.

El gobernador acudió el pasado jueves a la ceremonia de sorteo de los participantes y a la inauguración del evento, que tuvo como escenario la explanada de Palacio de Gobierno, donde miles de coahuilenses y visitantes de otros estados y países pudieron presenciar las competencias.

Durante las dos jornadas, la capital coahuilense recibió a los atletas que disputaron la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, en un ambiente festivo y de tranquilidad.

En la competencia también destacó la participación de la coahuilense Dafne Quintero, quien el sábado conquistó la medalla de plata en arco compuesto, luego de perder una cerrada final ante la estadounidense Alexis Ruiz. El bronce fue para la colombiana Sara López.

En arco compuesto varonil, el austriaco Nico Wiener obtuvo el oro, el danés Mathias Fullerton la plata y el mexicano Rodrigo González de Alba el bronce.

https://vanguardia.com.mx/deportes/final-de-tiro-con-arco-en-saltillo-rodrigo-gonzalez-gana-bronce-y-la-coahuilense-dafne-quintero-plata-HA23454506

Este domingo se definieron los ganadores de arco recurvo. En la rama varonil, Dhiraj Bommadevara, de India, consiguió el oro; Junya Nakanishi, de Japón, la plata, y Mete Gazoz, de Turquía, el bronce.

En la rama femenil, Marie Horackova, de Chequia, se llevó el oro; Katharina Bauer, de Alemania, la plata, y Elif Gokkir, de Turquía, el bronce.

Con el cierre de las competencias concluyó en Saltillo una final internacional que, de acuerdo con el gobernador, fue posible gracias al trabajo coordinado para albergar un evento de talla mundial.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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