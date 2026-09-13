Un éxito la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Coahuila: Manolo Jiménez

El mandatario estatal señaló que la organización de este evento, que reunió durante sábado y domingo a los mejores 32 arqueros de 17 países, fue resultado del trabajo conjunto entre distintas instancias.

Al concluir el “Hyundai Archery World Cup Final” en la Plaza de Armas de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre las instituciones involucradas para hacer posible la realización de esta competencia internacional y agradeció la confianza de World Archery para llevarla a Coahuila.

“Cuando se trabaja en equipo y de manera coordinada, se pueden organizar grandes eventos como esta final de copas del mundo”, mencionó.

Jiménez Salinas también felicitó a las y los ganadores de las modalidades de arco recurvo y compuesto, así como a sus respectivos equipos y al personal que participó en la organización de la competencia.

El gobernador acudió el pasado jueves a la ceremonia de sorteo de los participantes y a la inauguración del evento, que tuvo como escenario la explanada de Palacio de Gobierno, donde miles de coahuilenses y visitantes de otros estados y países pudieron presenciar las competencias.

Durante las dos jornadas, la capital coahuilense recibió a los atletas que disputaron la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, en un ambiente festivo y de tranquilidad.

En la competencia también destacó la participación de la coahuilense Dafne Quintero, quien el sábado conquistó la medalla de plata en arco compuesto, luego de perder una cerrada final ante la estadounidense Alexis Ruiz. El bronce fue para la colombiana Sara López.

En arco compuesto varonil, el austriaco Nico Wiener obtuvo el oro, el danés Mathias Fullerton la plata y el mexicano Rodrigo González de Alba el bronce.