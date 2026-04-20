Utiliza CDHEC personajes infantiles para promover el derecho a la identidad entre niños de Coahuila
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Organismo destaca importancia de nombre, origen y nacionalidad para garantizar reconocimiento legal
¡En el ring de la vida, cada campeón tiene un nombre que lo identifica! “Centinela” y el “Oso Promotor” enseñan que el derecho a la Identidad es mucho más que un acta de nacimiento: es saber quién eres y de dónde vienes.
Tener un nombre, apellidos y una nacionalidad es el superpoder que te hace ciudadanom dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Aprender sobre tus derechos nunca fue tan divertido. “Centinela” trae los datos más importantes sobre justicia y legalidad, mientras que el “Oso Promotor” lanza consejos para una convivencia llena de paz.
Desde la CDHEC se impulsa el respeto a este derecho fundamental, subrayando su relevancia para el desarrollo integral de niñas y niños, así como para su reconocimiento jurídico y social.
La identidad no solo permite acceder a servicios básicos como educación y salud, sino que también garantiza la protección de otros derechos esenciales, al otorgar certeza sobre la existencia legal de cada persona.
A través de mensajes dirigidos a la población, se busca generar conciencia sobre la importancia de registrar oportunamente a las y los menores, así como fomentar una cultura de respeto hacia su identidad.
El organismo reiteró que continuará vigilando que este derecho sea garantizado en todo momento, especialmente en los sectores más vulnerables.