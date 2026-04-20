Utiliza CDHEC personajes infantiles para promover el derecho a la identidad entre niños de Coahuila

¡En el ring de la vida, cada campeón tiene un nombre que lo identifica! “Centinela” y el “Oso Promotor” enseñan que el derecho a la Identidad es mucho más que un acta de nacimiento: es saber quién eres y de dónde vienes.

Tener un nombre, apellidos y una nacionalidad es el superpoder que te hace ciudadanom dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Aprender sobre tus derechos nunca fue tan divertido. “Centinela” trae los datos más importantes sobre justicia y legalidad, mientras que el “Oso Promotor” lanza consejos para una convivencia llena de paz.