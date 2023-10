Vacuna Abdala no cumplió con etapas de investigación; ciudadanía decidirá si se la aplica o no: Salud Coahuila

El doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en Coahuila, informó que la elaboración de la vacuna Abdala, de Cuba, no cumplió con las 4 fases de investigación y nadie certificó su producción. Únicamente cubrieron dos fases del estudio.

“Nos llegó hace un año la vacuna, solamente cuenta con dos fases de investigación, normalmente son 4 fases. No se investigó, no hay publicaciones científicas serias en niños. Ha pasado el tiempo, probablemente no sea tan mala. Si la gente se la quiere poner, se la puede poner. Nos llegaron hace un año 100 mil vacunas, a los 4 meses se caducaron, mandaron oficio de la Federación para seguir aplicándolas aún caducadas por 18 meses”, apuntó el galeno.

“De esas 100 mil dosis, solo han aplicado 35 mil. Ahora, acaban de recibir 450 mil más para hacer una campaña de inoculación. La gente la ha rechazado, nosotros la ponemos a su disposición”, indicó.

“La vacuna Abdala ellos la producen y en el inserto dice que cuenta con más del 90% de efectividad. Eso no puede ser, porque ninguna vacuna tiene ese porcentaje de efectividad. No hay ningún estudio serio que la avale como refuerzo”, acotó el funcionario estatal.

La vacuna fue diseñada para combatir el virus original de Wuhan y los nuevos biológicos deben atacar las últimas cepas de virus. La Organización Mundial de la Salud y otros organismos sanitarios a nivel internacional no la han avalado, y lo mismo ocurre con la vacuna Sputnik V, de Rusia, no certificada a nivel internacional. Ambos biológicos fueron adquiridos por el Gobierno Federal para aplicarlas en México.

Bernal Gómez destacó que Coahuila consiguió vacuna Pfizer bivalente, “la mejor que hay en el mundo ahora”. Y apuntó que “todos los días, hasta septiembre del próximo año, en los puentes internacionales de Acuña y Piedras Negras, aplicarán mil dosis diarias en cada lugar”.

“Es para mayores de 18 años, aprovechen, es gratis, no se requiere visa, es en el lado americano”, dijo.

Refirió que si se registra alguna situación adversa en la vacunación de niños mayores de 5 años, del biológico Abdala, será responsabilidad del Gobierno Federal.