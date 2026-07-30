Vacunan a mascotas en Candela, Coahuila, y extienden la protección sanitaria hasta el ejido Huizachal

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    Vacunan a mascotas en Candela, Coahuila, y extienden la protección sanitaria hasta el ejido Huizachal
    La jornada benefició a familias de la cabecera municipal de Candela, Coahuila, y de una comunidad ejidal con servicios gratuitos para animales de compañía. CORTESÍA

Campaña veterinaria amplía cobertura en zonas rurales del Pueblo Mágico

CANDELA, COAH.- La prevención de enfermedades zoonóticas volvió a colocarse en la agenda de Candela, Coahuila, con una jornada de vacunación antirrábica y aplicación de tratamiento contra garrapatas que benefició a decenas de perros y gatos, tanto en la cabecera municipal como en el ejido Huizachal, donde las brigadas de salud acercaron servicios veterinarios gratuitos a las familias.

La campaña se desarrolló de manera simultánea en ambos puntos del municipio como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de atención animal en las comunidades rurales, donde el acceso a servicios veterinarios suele ser más limitado y las altas temperaturas favorecen la proliferación de parásitos.

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Durante la jornada, personal de la Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Candela, aplicó vacunas antirrábicas y tratamientos garrapaticidas con el propósito de proteger la salud de las mascotas y reducir riesgos sanitarios para la población.

Especialistas señalan que la vacunación contra la rabia continúa siendo una de las principales medidas de prevención, ya que aunque México mantiene el control de la enfermedad transmitida por perros, la vigilancia epidemiológica debe ser permanente para evitar nuevos casos. A ello se suma el combate contra las garrapatas, consideradas transmisoras de enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas.

Uno de los aspectos relevantes de la jornada fue el traslado de las brigadas hasta el ejido Huizachal, permitiendo que habitantes de esta comunidad recibieran los mismos servicios sin necesidad de desplazarse a la cabecera municipal. Este tipo de acciones busca reducir la brecha en el acceso a campañas preventivas y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

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En la actividad participaron el alcalde Fernando Juárez, el doctor Marco Antonio Castañeda, la presidenta honoraria del DIF Candela, Esmeralda Flores de Juárez, la regidora de Salud, Diana Ramírez, y la coordinadora de Salud, Érica Rodríguez, quienes supervisaron el desarrollo de la campaña y el trabajo del personal encargado de atender a las mascotas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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