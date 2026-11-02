Vacunan contra el COVID en panteones de la Región Centro de Coahuila

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    Vacunan contra el COVID en panteones de la Región Centro de Coahuila
    Personal de la Jurisdicción Sanitaria 04 ofreció vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo en panteones de la Región Centro. ARCHIVO
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

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Personal de la Secretaría de Salud aprovecha la alta afluencia a camposantos para aplicar dosis preventivas

MONCLOVA, COAH.- Con módulos instalados en panteones de la Región Centro de Coahuila, la Jurisdicción Sanitaria 04 acercó vacunas contra COVID-19, influenza y neumococo a las familias que acudieron a visitar a sus difuntos durante las celebraciones de Todos los Santos y Día de Muertos.

La estrategia se desarrolló del 30 de octubre al 2 de noviembre, periodo en el que los cementerios registraron una mayor afluencia de visitantes, lo que permitió al personal de salud ofrecer servicios de inmunización en espacios públicos sin que las personas tuvieran que trasladarse a los centros de atención médica.

Rescatan a osezno con collar y correa en una vivienda de Piedras Negras

Los módulos funcionaron como puntos de vacunación preventiva contra tres enfermedades que representan riesgos para la salud, particularmente durante la temporada invernal, cuando aumentan las infecciones respiratorias y la posibilidad de complicaciones entre los sectores más vulnerables.

La dependencia estatal aprovechó la concentración de familias en los cementerios para ampliar el acceso a las vacunas e incorporar acciones de prevención a las actividades tradicionales de estas fechas.

REFUERZAN PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA INVERNAL

La vacunación contra influenza y COVID-19 forma parte de las campañas que las instituciones sanitarias mantienen durante los meses de bajas temperaturas, con el propósito de disminuir los riesgos de enfermedad grave y hospitalización.

A estas acciones se suma la inmunización contra el neumococo, bacteria que puede provocar padecimientos como neumonía, meningitis e infecciones en el torrente sanguíneo, principalmente entre personas con mayor vulnerabilidad.

La Jurisdicción Sanitaria 04, con sede en Monclova, brinda atención también en Frontera, Castaños, San Buenaventura, Nadadores, Escobedo, Abasolo y Candela.

Con la instalación temporal de los módulos en los cementerios, la Secretaría de Salud estatal complementó los servicios que ofrece en centros de salud y otras instalaciones, mediante una estrategia que llevó la vacunación hasta los lugares de mayor concurrencia durante las celebraciones.

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