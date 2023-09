Vandalizan la Capilla de Landín, sitio histórico y patrimonio de Saltillo

“Trabajo cerca de ahí, este templo es parte de los monumentos históricos de la ciudad, es de las pocas piezas barrocas de la ciudad y de la que estamos muy orgullosos”, comentó a VANGUARDIA el administrador de la página que difundió lo ocurrido.

Las pintas ocupan casi un tercio de la altura de la capilla que fue construida a finales del siglo XVIII como parte de la Hacienda de la Purísima Concepción.

El ataque no afectó a la fachada original, ya que fue restaurada e instalada en el interior del edificio para conservarla; sin embargo, lo ocurrido denota el descuido hacia el sitio que se encuentra dentro del Catálogo de Nacional de Monumentos Inmuebles del INAH.

“Esto tiene que ver con el contexto, con los problemas sociales de la zona... Claro que tiene que ver con que la administración tenga cierto cuidado, pero también tiene mucho que ver que se encuentre fuera del Primer Cuadro”, agregó.

El pasado 28 de julio, en un túnel que se encuentra en la plaza localizada a espaldas de la capilla, fue encontrado el cadáver de una persona migrante en estado de descomposición. Vecinos de la zona indicaron que en el lugar se concentraban personas sin hogar y pese a los reportes a las autoridades, no hicieron algo al respecto hasta que ocurrió la tragedia.

“Una vecina se me acercó y me dijo, por más que barren, aquí no cuidan. Ahorita, lo importante es que se conserve porque es como con una casa: primero rompen un vidrio, si no lo reparan, quiebran otro, luego la puerta y termina destruida”, indicó el encargado de Efímero Arquitectura.

Actualmente, el sitio es una biblioteca pública; sin embargo, recibe pocas visitas, antes, era un museo de arte barroco, pero ante el peligro que representaba el sitio, la colección fue reasignada a otros museos, incluyendo piezas como La Preciosa Sangre de Cristo, pintada por Antonio de Torres quien fue parte de las familias de grandes pintores novohispanos que adornan la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.