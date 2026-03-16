Versiones encontradas marcan investigación de joven presuntamente agredida por su novio en Múzquiz

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Coahuila
/ 16 marzo 2026
    Versiones encontradas marcan investigación de joven presuntamente agredida por su novio en Múzquiz
    La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación sobre el caso denunciado públicamente en Múzquiz. ARCHIVO

La Fiscalía de Coahuila informó que la indagatoria continúa

Luego de que un padre de familia denunció que su hija fue secuestrada y violentada sexualmente en el municipio de Múzquiz, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que ambos delitos fueron descartados en los primeros datos de la investigación; sin embargo, la carpeta continúa en curso.

Fue el pasado domingo cuando el padre de familia acudió a los medios de comunicación para reportar el hecho de forma pública.

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En los primeros datos de la investigación se relata que el joven fue inicialmente agredido por el padre de familia y, posterior a ello, la joven pareja de 21 años concluyó su relación.

Sin embargo, luego de ese momento, la joven envió un mensaje a su expareja, José “N”, advirtiendo una posible intención de suicidio, motivo por el cual se habría dado el último encuentro entre ambos.

Hasta el momento, la Fiscalía se encuentra indagando entre la versión del padre y la de la joven en torno a los delitos que se expusieron de forma pública.

De acuerdo con la Fiscalía, la joven sí presentó una denuncia por la agresión, por lo que el joven continúa detenido.

Fuentes cercanas al caso advirtieron que, en los primeros datos de la investigación, se han detectado inconsistencias entre las declaraciones y la información aportada.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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