‘Vida Saludable’ baja consumo de chatarra en escuelas de Coahuila, pero persisten malos hábitos

A un año de la implementación del programa “Vida Saludable”, que entró en vigor el 29 de marzo de 2025 y prohíbe la venta y el consumo de alimentos no saludables en escuelas del país, persisten hábitos y productos arraigados entre las familias saltillenses, a pesar de una disminución en la venta de comida chatarra dentro de los planteles. De acuerdo con padres de familia y docentes consultados, los almuerzos a base de harina blanca, como las tortillas de harina, continúan siendo de los más frecuentes en los lonches escolares. Aunque algunas cooperativas intentaron ofrecer opciones más saludables, reportaron bajas ventas, lo que en ciertos casos derivó en la cancelación del servicio, dejando nuevamente en manos de los padres la preparación de los alimentos.

En otros planteles persiste cierta permisividad, ya que aún se comercializan productos como frituras y bebidas azucaradas dentro de las escuelas, pese a las restricciones. Por ello, padres consultados señalaron que prefieren enviar ellos mismos el lonche de los menores para asegurar una alimentación adecuada. Si bien los docentes reconocen que ha habido mayor conciencia entre algunas familias, todavía es común encontrar productos con altos niveles de azúcar, como yogures industrializados, jugos procesados y pan no integral en los lonches de los estudiantes. También se reportan casos, aunque en menor medida, de alumnos que llevan alimentos como galletas, papas fritas o refrescos. En estos casos, el personal educativo señaló que no puede retirarles los alimentos, pero sí realiza llamados directos a los padres para fomentar mejores opciones nutricionales.

El factor económico también influye en esta problemática. Maestros indicaron que, en muchos casos, los alimentos más saludables representan un mayor costo, lo que limita su acceso para algunas familias. Por ello, aunque no se puede exigir un cambio inmediato, se mantiene la invitación a buscar alternativas más equilibradas dentro de las posibilidades de cada hogar. Uno de los principales vacíos de la estrategia, señalado desde su implementación en 2025, continúa siendo la falta de regulación del comercio informal en el exterior de las escuelas. A la hora de salida, es común encontrar puestos que venden frituras, dulces, refrescos y otros productos no permitidos, lo que debilita los esfuerzos realizados al interior de los planteles.

Aunque la autoridad educativa planteó la posibilidad de trabajar con los ayuntamientos para regular esta situación, en recorridos recientes se constató que estos puntos de venta siguen operando sin cambios significativos. Este escenario representa un reto importante para consolidar una cultura de alimentación saludable entre los estudiantes. De acuerdo con el Atlas Mundial de la Obesidad, México ocupa actualmente el octavo lugar a nivel mundial en obesidad infantil, con alrededor de 6 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años en esta condición, lo que refuerza la necesidad de fortalecer y ajustar las estrategias de prevención.

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