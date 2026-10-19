Visitan autoridades electorales a Coahuila para Congreso de cara a elecciones del próximo año

Este lunes, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza encabezó el Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral “Reflexiones sobre la actividad administrativa y Jurisdiccional”, para realizar un intercambio de ideas y generar colaboración interinstitucional de cara a los procesos electorales que se avecinan. El Congreso se distinguió por la participación de representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Electoral de Coahuila, del Instituto Nacional Electoral, de autoridades de Coahuila, y de organismos estratégicos, así como de expertos.

Durante el discurso inaugural, Karla Verónica Felix Neira, magistrada presidenta del TECZ, manifestó que este primer Congreso, se hizo con el objetivo de reafirmar el compromiso con los grandes retos que la sociedad actual demanda en el panorama de la democracia. “Nos reunimos impulsados por una convicción compartida, bajo la consigna de que la democracia no es un monumento inmutable, sino un quehacer cotidiano que exige participación, evaluación, adaptación y vigilia permanente. El derecho Electoral no es un conjunto estático de normas; es en escencia la arquitectura jurídica que hace posible la paz social, la transmisión pacífica del poder y la expresión genuina de la voluntad ciudadana”.

Dijo, que este es un buen momento para continuar el debate, el diálogo y el diseño de mejores políticas de cara a las elecciones del siguiente año, cuando se definirán 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones, 18 mil 57 cargos en ayuntamientos y 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías. “En este escenario se plantean grandes retos para quienes integramos el sistema electoral, con una sociedad tecnológica, con nuevas formas de hacer política, con la modificación en las formas de participación del electorado, es importante reafirmar la importancia de la integridad electoral y el rol de los árbitros para garantizar la confianza”, dijo.

El Congreso que tendrá cinco mesas y dos conferencias con la participación de los representantes entre quienes destaca Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, inició este lunes y tendrá duración hasta el siguiente martes en el Auditorio B de la Universidad Americana del Noreste en Saltillo.