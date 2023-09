‘Y la pregunta sigue siendo ¿dónde están?’, dicen familiares de desaparecidos en Coahuila ante trabajos de localización

En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México hicieron una crítica sobre los nulos avances gubernamentales en materia de localización de personas desaparecidas en la entidad y señalaron que, desde los tres niveles de gobierno, la simulación ha prevalecido.

A través de un comunicado, el grupo de familiares que comenzó su lucha en diciembre del 2009 ante una serie de desapariciones registradas en el Estado, reiteró que el Día de las Víctimas de la Desaparición Forzada es un día que no debería existir en el calendario y que no es para celebrar, sino para recordar además de a las víctimas, las deudas de los Gobiernos en los que no han encontrado grandes cambios.

“Hace 14 años nos horrorizó enterarnos de que había 21 personas desaparecidas en Coahuila (12 en Piedras Negras, 3 en Nava, 4 en Ramos Arizpe y 2 en Parras de la Fuente). Hoy confirmamos que la desaparición es un plan organizado y perverso del Estado Mexicano (en sus tres niveles de gobierno) que no le interesa detener ni resolver, pues las cifras oficiales muestran que hay más de 100,000 personas desaparecidas en un Estado democrático donde no existe ‘conflicto armado’”, dicen.

FUUNDEC-FUNDEM informó que hasta el día de hoy mostró su inicial inconformidad con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, mismo que no cuenta con registros claros sobre la problemática de la desaparición en México y en Coahuila, permitiendo observar que la situación no se ha abordado con seriedad.

“El mismo registro también publica que en Coahuila, del 1 de enero de 1962 hasta el día de hoy, hay 3,440 personas desaparecidas y no localizadas; en otra parte del mismo registro publica 3,059 personas desaparecidas, 381 no localizadas y 983 localizadas con vida. Y en un tercer apartado dice que hay 3,445 hombres desaparecidos, 1,248 mujeres desaparecidas y 10 personas sin determinación de sexo. Cifras confusas”, indica la organización.

Manifestaron que aunque las administraciones han experimentado cambios de partidos políticos, en ningún momento se ha hecho algo por detener la tragedia humanitaria de la desaparición en el país y, por el contrario, se ha intentado minimizar la situación o simular a través de ella.

“Andrés Manuel López Obrador, a quien le falta poco más de un año para terminar su mandato, se ha encargado de minimizar las desapariciones y maquillar cifras para ‘no afectar a su gobierno’ o decir que se ha resuelto este delito en México”, expresaron.

“En Coahuila, la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís se va; además de la deuda económica, con la gran deuda de no encontrar a nuestros seres queridos. La implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, la creación del Centro de Identificación Humana (CRIH) y el trabajo y desarrollo de la Comisión de Búsqueda fueron, en su mayoría, con aporte federal”, agregaron.

En el mismo comunicado, señalaron que la entidad no es un ejemplo en el respeto a los Derechos Humanos como se ha presumido, pues todavía existen más de tres mil personas por encontrar en la entidad, por quienes seguirán insistiendo.

“De nuestro colectivo, no hemos encontrado a quienes fueron desaparecidos hace más de una década. No puede decir este gobierno que no le corresponde, porque la desaparición es un crimen continuado y, por lo tanto, sigue siendo un delito como las desapariciones que se cometen el día de hoy. Cuando en Coahuila y en México no exista ni una persona desaparecida más, entonces sí será ejemplo y no simulación”, manifestaron.

“Las autoridades, los servidores públicos hasta hoy, se han encargado de pisotear nuestros derechos, de heredar deudas, de administrar nuestro dolor, pero les decimos que la gran deuda que tienen que resolver es localizar a nuestros seres queridos desaparecidos. Porque nuestra exigencia como FUUNDEC-M seguirá con mayor fuerza, porque no olvidamos y no perdonamos”, concluyeron.