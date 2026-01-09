¿Ya estudiaste? UAdeC abre registro de admisiones para Bachillerato y Licenciatura 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la apertura del registro de admisiones a Bachillerato y Licenciatura para el semestre agosto–diciembre 2026, el cual se llevará a cabo del 12 al 30 de enero de 2026, a través del portal oficial www.uadec.mx/admisiones/.

Las y los aspirantes deberán ingresar a la plataforma, llenar sus datos personales y cargar una fotografía reciente. Al concluir el registro, deberán imprimir la boleta correspondiente para realizar el pago de la ficha en los bancos autorizados, también dentro del periodo del 12 al 30 de enero. El costo de la ficha, tanto para Bachillerato como para Licenciatura, es de 920 pesos.

Posteriormente, del 27 de febrero al 13 de marzo, las y los aspirantes deberán generar su pase para el examen de admisión —presencial o en línea— mediante la opción de impresión de pase en el mismo portal, documento indispensable para acceder a los campus universitarios el día de la evaluación.

La UAdeC precisó que las y los aspirantes deberán contar con su certificado de terminación de estudios en las fechas establecidas para la entrega de documentos, del 5 al 14 de agosto de 2026. En el caso de Bachillerato, quienes hayan cursado estudios en alguna escuela oficial o incorporada a la UAdeC del mismo nivel no deberán realizar el trámite de ficha ni la inscripción como nuevo ingreso.

Asimismo, se informó que el alumnado que haya causado baja académica no podrá ser readmitido en el mismo programa educativo; sin embargo, podrá aspirar a otro programa si participa y es aceptado en un nuevo proceso de admisión. Para el ingreso a Bachillerato, el aspirante no deberá exceder los 17 años al momento de la inscripción, con excepción del turno vespertino de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González.

En el caso del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), se ponderará el área de inglés como lengua extranjera, promediando el resultado de dicho módulo en la calificación global. Para quienes deseen cursar programas en modalidad en línea, el examen de admisión EXANI II se aplicará desde casa.

Para las carreras de la Escuela Superior de Música y Artes Plásticas, una vez cumplidos los requisitos de la convocatoria, las y los aspirantes deberán comunicarse directamente con la escuela para programar su examen de admisión. En tanto, para la carrera de Médico Cirujano, además del EXANI II, se aplicará un examen de pre-medicina con un costo adicional de 920 pesos.

La aplicación presencial del EXANI I para Bachillerato se realizará el 14 de marzo, mientras que el EXANI II para Licenciatura y el examen de pre-medicina se llevarán a cabo el 21 de marzo. Ambos exámenes iniciarán a las 09:00 horas y la fecha y horario serán únicos e inamovibles.

Para el examen en línea desde casa, el simulacro —de carácter obligatorio— se realizará los días 11 y 18 de marzo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, con duración aproximada de una hora. La aplicación oficial del examen será el 21 de marzo.

Los resultados del proceso de admisión, los cuales serán inapelables, se publicarán el 7 de mayo de 2026. Para mayores informes, la UAdeC puso a disposición los módulos de atención en el Departamento de Admisiones en Rectoría, la Coordinación General de Educación a Distancia y las coordinaciones de las Unidades Sureste, Laguna y Norte, además de atención telefónica y vía WhatsApp.