A Kevin Mier ya lo traen; errores le han costado caro al Cruz Azul

    Kevin Mier ha tenido juegos memorables, pero últimamente se ha destacado más por sus errores. FOTO: IMAGN IMAGES

El portero colombiano destaca por sus facultades, pero también por las pifias y muy pocos están contentos

El arquero colombiano Kevin Mier atraviesa un momento complicado bajo los tres palos; lidera una estadística poco halagadora: cuatro errores directos que terminaron en gol en competencias oficiales durante 2025, la cifra más alta entre porteros del futbol mexicano, según datos de Statiskicks.

Su más reciente fallo llegó en la Leagues Cup, frente a Colorado Rapids, cuando un mal despeje al minuto 3 permitió a Rafael Navarro abrir el marcador.

No fue un caso aislado: equivocaciones en la semifinal del Clausura 2025 ante América y en un duelo contra Atlas también costaron goles, alimentando las dudas sobre su desempeño en momentos de alta presión.

El encuentro ante Colorado, disputado en California, tuvo un inicio cuesta arriba para la Máquina. Los locales tomaron la ventaja al minuto 3 tras el error de Mier, tras un saque, fácil para el delantero canadiense Sydney Wathuta, éste asistió al brasileño Rafael Navarro. quien definió de primera poniendo el 1-0.

El segundo gol fue tiro libre cobrado. El defensor danés Andreas Maxsø definió cruzado al otro palo, firmando el 2-0.

El defensor Willer Ditta intentó rematar frente al arco, pero su disparo se desvió en Wayne Frederick, quien desubicó a su propio portero, marcando el 2-1 en California.

Al minuto 78 con un golazo, José Ignacio Rivero igualó 2-2, llevando el partido a definición por penales. Desde los once pasos, Cruz Azul fue más certero y ganó 5-4, cerrando su participación en el torneo, aunque ya estaba eliminado.

Pese a sus errores, Mier tuvo un instante de reivindicación al atajar un penal clave en la tanda. Tras el encuentro, el técnico Nicolás Larcamón reconoció el impacto de las fallas, pero también la capacidad del equipo para reaccionar:

“Los accidentes que tuvimos nos pusieron el partido cuesta arriba... Pero siento que volvimos a resolverlo”.

