A la Selección mexicana le urge un ‘bombero’, ¿quiénes son los candidatos a sustituir a Javier Aguirre?

Deportes
/ 14 octubre 2025
    A la Selección mexicana le urge un ‘bombero’, ¿quiénes son los candidatos a sustituir a Javier Aguirre?
    Javier Aguirre podría estar contando sus días como técnico de la Selección y algunos nombres ya se barajan para tomar su lugar. FOTO: GETTY IMAGES

Ante los pobres resultados que ha dado el Tricolor, hay dos nombres que resuenan como ideales para salir al quite si es que el Vasco se hace a un lado

La Selección Mexicana está en el ojo del huracán tras la dolorosa derrota por goleada ante Colombia en la reciente Fecha FIFA. Este resultado no solo encendió las alarmas, sino que también puso en duda la continuidad de Javier Aguirre como director técnico. A menos de un año del Mundial 2026, el bajo rendimiento del equipo ha generado una ola de críticas y preocupación entre los aficionados y expertos del fútbol.

El golpe fue tan fuerte que muchos ya consideran que el partido contra Ecuador podría ser decisivo para el futuro de Aguirre. La afición, siempre exigente, no ha dudado en expresar su descontento ante la falta de identidad y resultados del equipo.

En medio de esta crisis, los nombres de posibles reemplazos para Aguirre ya comienzan a circular. Dos de los candidatos más fuertes son André Jardine y Antonio “El Turco” Mohamed, ambos con un historial reciente de éxitos en la Liga MX. Jardine, actual entrenador del Club América, ha dejado huella con un tricampeonato histórico, mientras que Mohamed ha sido multicampeón con varios equipos del futbol mexicano.

La experiencia de Jardine como seleccionador nacional, tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la Selección Sub-23 de Brasil y el tricampeonato con el América, podría darle una ventaja significativa. Su capacidad para manejar equipos jóvenes y su estilo ofensivo son cualidades que podrían renovar la cara del Tri en el corto plazo.

Por su parte, El Turco Mohamed no se queda atrás. Con un profundo conocimiento del fútbol mexicano —gracias a su pasado como jugador y entrenador en la Liga MX— y su éxito con clubes como Tijuana, América, Monterrey y Toluca, se perfila como una opción sólida para tomar las riendas del combinado nacional.

La situación es crítica y el tiempo apremia. La Federación Mexicana de Futbol deberá tomar decisiones rápidas y acertadas para encaminar al equipo hacia un futuro más estable y competitivo.

SE VALE SOÑAR; EN EL PLANO INTERNACIONAL TAMBIÉN HAY
Además de los candidatos locales, también existen entrenadores de renombre internacional que actualmente se encuentran sin club y que, hipotéticamente, podrían ser considerados para dirigir al Tri. Entre ellos destacan Zinedine Zidane, ex entrenador del Real Madrid y tricampeón de la Champions League; Joachim Löw, campeón del mundo con Alemania en 2014. Marcelo Bielsa ha sido históricamente uno de los nombres más deseados por el entorno mexicano.

Para seguir soñando, también hay quienes podrían dar el adiós a sus clubes, como Hansi Flick, ex seleccionador alemán y técnico del Barcelona; Antonio Conte, reconocido por su disciplina táctica en Italia e Inglaterra y que entrena al Napoli.

