“Uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene, la verdad que creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, y hoy terminan siendo estas cosas del fútbol que a veces no mereces y pasas, y hoy merecimos y no pasamos, pero bueno, son cosas que tiene el fútbol que hay que saber entender” , expresó en una conferencia de prensa Sebastián Battaglia , Director Técnico del Boca Juniors .

Carlos Izquierdoz ‘Cali’, capitán del Boca Juniors argumentó: “Las situaciones las tuvimos, y no las concretamos, y así pasa eso, cuando vos generas buenas situaciones no las puedes convertir, no conseguí la diferencia...sabemos cómo tocan los penales, a veces toca ganar, a veces toca perder”

‘Cali’ insistió en que no hay porque culpar a los jugadores que no pudieron anotar el penal, justificando que se han salvado un millón de veces entre ellos.

FINAL Y PENALES: RESUMEN

-Boca Juniors inicia el lanzamiento de los doce pasos

-Gol de Marcos Rojo. 1-0 Boca.

-Gol de Fábio Santos. 1-1.

-Gol de Carlos Izquierdoz. 2-1 Boca.

-Gol de Víctor Cantillo. 2-2.

-Atajó Cássio sobre Sebastián Villa. 2-2.

-Atajó Agustín Rossi sobre Raul Gustavo. 2-2.

-Gol de Pol Fernández. 3-2 Boca.

-Atajó Agustín Rossi sobre Bruno Melo. 3-2 Boca.

-Falló Darío Benedetto, que desvió el penal muy lejos.

-Gol de Guedes. 3-3.

-Gol de Óscar Romero. 4-3 Boca.

-Gol de Roni. 4-4.

-Gol de Alan Varela. 5-4 Boca.

-Gol de Piton. 5-5. Cerquita Rossi.

-Atajó Cássio sobre Ramírez. 5-5.

-Gol de Gil y clasificación de Corinthians. 6-5, consiguiendo llegar a los cuartos de final.