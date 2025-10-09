Aaron Judge, la súper estrella de las Grandes Ligas que no puede ganar títulos

Aaron Judge caminó lentamente desde la primera base hasta el dugout de los Yankees mientras Cody Bellinger ponía fin al juego con un ponche. Desde el túnel, el capitán giró la cabeza para observar cómo los Azulejos de Toronto celebraban sobre el diamante del Yankee Stadium.

“No me gusta verlo, y deja una marca”, reconoció Judge con serenidad. “Hay que asegurarse de que esto no vuelva a suceder el próximo año”.

La noche del miércoles marcó el final de la temporada para Nueva York, que cayó 5-2 ante Toronto y perdió la Serie Divisional de la Liga Americana por 3-1. Los Azulejos avanzaron así al duelo por el banderín frente a Seattle o Detroit, mientras los Yankees acumularon su 16ª campaña consecutiva sin un título de Serie Mundial.

En el vestuario, el ambiente era de silencio y resignación. Giancarlo Stanton se acercó a Judge, que permanecía cabizbajo junto a su casillero, y le colocó un brazo sobre el hombro. “No ejecutamos cuando lo necesitábamos”, admitió Stanton después ante los medios. “Turnos al bate oportunos, lanzamientos oportunos... ellos lo hicieron mejor que nosotros”.

A pesar del dolor colectivo, el rendimiento individual de Judge fue sobresaliente. Bateó para .500 en la postemporada, con siete carreras impulsadas en siete juegos, incluyendo un promedio de .600 (15-9) frente a Toronto, un jonrón, seis empujadas y un OPS de 1.617. Sin embargo, el esfuerzo del capitán no fue suficiente para evitar una nueva decepción un año después de haber perdido la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

“Este ha sido un año difícil para mí personalmente”, confesó el mánager Aaron Boone, quien completó su octava temporada al frente del club sin conquistar un título. “Es terrible. Duele”.

Judge, de 33 años, podría estar cerca de sumar su tercer premio al Jugador Más Valioso (MVP), pero la falta de campeonatos sigue pesando. En diez temporadas en las Grandes Ligas, acumula ocho participaciones en playoffs sin el resultado soñado.

En lugar de unirse al legado de Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Yogi Berra, Mickey Mantle o Derek Jeter, Judge comparte una amarga categoría con figuras como Don Mattingly y Dave Winfield: ídolos del Bronx sin anillos. “Eso no significa que no vaya a suceder”, aseguró Boone. “Él y yo creemos de todo corazón que lo lograremos. Seguiremos trabajando para volver y abrirnos camino”.

El capitán firmó una campaña monumental: campeón de bateo de la Liga Americana con promedio de .331, 114 carreras impulsadas y 53 jonrones —su cuarta temporada con al menos 50 cuadrangulares—. Su carrera marcha rumbo al Salón de la Fama con un promedio vitalicio de .294, 368 jonrones y 41 impulsadas en 65 juegos de postemporada.

“Es casi como si lo diéramos por sentado porque ‘solo’ pegó 53 jonrones y no 60”, comentó Paul Goldschmidt, quien se unió a los Yankees esta temporada. “Es el mejor con el que he estado, el mejor compañero y el mejor líder”.

El futuro inmediato del equipo dependerá también del estado físico de sus figuras: Judge podría necesitar revisión en el codo derecho, Stanton en ambos codos y el campocorto Anthony Volpe en el hombro izquierdo. “Haremos algunos trabajos en eso y lo arreglaremos”, aseguró el capitán.

EL ADIÓS CON UN BATAZO INOLVIDABLE

Un día antes de la eliminación, Aaron Judge brindó un momento de esperanza al público neoyorquino. En el Juego 3 de la ALDS, conectó un jonrón de tres carreras con velocidad de salida de 114.1 mph y una distancia de 347 pies, empatando el marcador y encendiendo la chispa para una victoria de 9-6 ante Toronto.

Aunque los Yankees cayeron al día siguiente, esa actuación quedará grabada en la memoria de los aficionados. Judge se despidió de la temporada con el mismo sello que lo caracteriza: poder, liderazgo y una convicción inquebrantable de que el campeonato número 28 aún está por llegar al Bronx.

Con información de AP.