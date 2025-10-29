Además del golpe a su reputación, a Billups y Rozier les retendrán su salario tras escándalo de apuestas

/ 29 octubre 2025
    Además del golpe a su reputación, a Billups y Rozier les retendrán su salario tras escándalo de apuestas
    Chauncey Billups y Terry Rozier permanecen detenidos y bajo investigación por presuntamente participar en apuestas ilegales. GETTY: GETTY IMAGES

El entrenador de los Trailblazers de Portland y el jugador del Miami Heat están cada vez más hundidos; investigación de amaño sigue en pie

La situación en la NBA está que arde, esto debido a las acusaciones que pesan sobre dos actores que dentro de la duela tienen observaciones legales que ponen en entredicho su honestidad y tienen a la opinión pública encima.

El entrenador Chauncey Billups y el guardia Terry Rozier enfrentarán la suspensión temporal de sus ingresos en la NBA hasta que se aclaren sus situaciones legales. Ambos fueron detenidos por el FBI la semana pasada por su presunta participación en fraudes relacionados con apuestas deportivas.

La NBA decidió colocar a Billups, técnico de los Portland Trail Blazers, y a Rozier, jugador del Miami Heat, bajo licencia administrativa, ordenando que sus salarios sean retenidos en una cuenta especial hasta que concluyan las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Jaime Jáquez Jr. consolida su salto en el Heat: de promesa latina a pieza clave de Miami

De acuerdo con Shams Charania, periodista de ESPN, esta medida extraordinaria forma parte de una investigación federal que involucra a más de 30 personas, entre ellas las dos figuras de la liga.

El origen del caso se remonta al 23 de marzo de 2023, cuando Rozier, entonces jugador de los Charlotte Hornets, tuvo una actuación sorprendentemente limitada ante los Washington Wizards.

Fuentes cercanas al caso aseguran que el jugador conspiró con terceros para manipular apuestas tipo under en sus estadísticas personales —como puntos y asistencias—, generando ganancias significativas para los apostadores involucrados.

Las casas de apuestas detectaron irregularidades en los patrones de juego y reportaron la situación a la liga, que en su momento no pudo actuar de inmediato por carecer de autoridad legal para realizar una investigación profunda.

Rozier, quien se perdió los últimos ocho partidos de aquella temporada por una supuesta lesión en el pie, fue finalmente arrestado el 23 de octubre de 2025, horas antes de que la NBA lo suspendiera.

Billups también aparece mencionado en los documentos federales, aunque los detalles sobre su participación no han sido revelados públicamente. Su ausencia representa un golpe deportivo y moral para Portland, una franquicia en plena reconstrucción.

El aspecto más polémico del caso es la retención salarial. Rozier dejará de percibir los 26.6 millones de dólares que tenía pactados para esta temporada, mientras que Billups verá congelados sus siete millones de salario. Los fondos permanecerán bloqueados hasta que la justicia determine su culpabilidad o inocencia.

Si son exonerados, ambos recibirán el total de sus sueldos atrasados; de lo contrario, enfrentarán pérdidas multimillonarias y posibles sanciones adicionales. La NBA ha defendido esta política como un mecanismo para proteger la integridad del juego, aunque críticos la consideran excesivamente punitiva y sin precedentes en la historia reciente de la liga.

