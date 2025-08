Aeróbics de verano: ejercicio, comunidad y tradición en la UAdeC

El calor no detiene a quienes llegan desde las 6:00 de la tarde para apartar su lugar. A las 7:00 de la tarde-noche, inicia la clase, pero la explanada ya vibra con música, risas y pasos de baile. La Universidad Autónoma de Coahuila retomó desde el año pasado esta tradición con más de 30 años de historia, como parte de su compromiso con la comunidad: los Cursos de Aeróbics.

Las sesiones son gratuitas, abiertas al público y lideradas por instructores voluntarios. Rosa Ofelia Constante, con 20 años de experiencia, detalló que participan alrededor de 70 instructores de diversos centros comunitarios. “Aquí no hay pretextos: vienen personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Se crean amistades, se crea disciplina”.

AQUÍ NO HAY PRETEXTOS

Guadalupe Juárez acude desde el año pasado junto con otras mujeres mayores. “Nos sirve mucho para ejercitarnos, pero también para ver la vida con más felicidad”, compartió. Su compañero y esposo, Francisco Rodríguez, coincidió: “Esto es muy recomendable para personas de 50 en adelante. Que se activen”.

Algunas personas, como Rosy Montenegro, combinan estas clases con las que ya toman en sus colonias. “La zumba me ha cambiado la actitud. A veces creemos que ya estamos grandes, pero el ejercicio no tiene edad. Es por salud, no por estética”, dijo. Señaló que gracias a estas clases su entorno familiar también se ha sumado al movimiento.