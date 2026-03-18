Agencia libre: aún quedan estrellas disponibles, ‘peces gordos’ que buscan equipo en la NFL

Tras un arranque explosivo en la agencia libre de la NFL, el mercado ha entrado en una fase más tranquila. Sin embargo, varias figuras de alto perfil continúan sin equipo, esperando la mejor oportunidad para la próxima temporada.

En este periodo iniciado usualmente en marzo tras el Super Bowl, en la que los jugadores cuyo contrato ha expirado pueden negociar y firmar libremente con cualquier equipo. Es el mercado de fichajes principal para fortalecer plantillas y transformar equipos de cara a la nueva temporada. En este contexto, estos son algunos de los nombres más destacados:

AARON RODGERS

A sus 42 años, Rodgers sigue siendo un quarterback capaz de liderar cualquier ofensiva, apoyado en su experiencia, aunque ya no tenga la misma potencia ni movilidad de antes.

Su escenario ideal apunta a los Pittsburgh Steelers, equipo con el que jugó recientemente y que aún no define a su mariscal titular. La posible llegada del entrenador Mike McCarthy, con quien fue campeón en los Green Bay Packers, podría ser clave para su decisión.

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Además, contaría con armas ofensivas de primer nivel como D.K. Metcalf y Michael Pittman Jr., lo que abre la puerta a un posible “último baile” en busca de otro campeonato.

STEFON DIGGS

Diggs viene de una temporada sólida con los New England Patriots, registrando 1,013 yardas y 4 touchdowns, siendo el objetivo favorito de Drake Maye.

Sin embargo, tras la derrota en el Super Bowl ante los Seattle Seahawks, donde fue limitado a 37 yardas, el equipo decidió cortarlo para liberar espacio salarial.

Con casi 33 años, Diggs se ha convertido en un receptor de posesión, pero sigue siendo peligroso en zona roja. Equipos jóvenes como los Tennessee Titans podrían beneficiarse de su experiencia.

JAUAN JENNINGS

Jennings tuvo la mejor temporada de su carrera con los San Francisco 49ers, sumando 9 anotaciones y consolidándose como un blanco confiable para Brock Purdy.

No obstante, la llegada de Mike Evans le cerró espacio en el equipo. Su problema actual es económico: busca un contrato superior a los 20 millones de dólares anuales, cifra que los equipos consideran elevada.

Aunque tiene talento, deberá bajar sus pretensiones (alrededor de 14 millones) si quiere firmar pronto, especialmente con el Draft a la vuelta de la esquina.

DAVID NJOKU

Tras nueve años con los Cleveland Browns, Njoku inicia una nueva etapa luego de campañas irregulares.

Su mejor versión llegó en 2023 con más de 800 yardas y 6 touchdowns, demostrando el potencial que siempre se le atribuyó.

Los Baltimore Ravens han mostrado interés real, buscando reemplazar a Isiah Likely, quien partió a los New York Giants.

JOEY BOSA

Uno de los nombres más atractivos en defensa. Todo apunta a que podría reforzar a los San Francisco 49ers, un equipo que necesita mejorar su presión al quarterback.

El vínculo familiar con Nick Bosa y la reciente reestructuración de su contrato (liberando más de 15 millones de dólares) alimentan los rumores.

Aunque ya no es un jugador de todos los downs, sigue siendo efectivo como especialista en capturas.

CAMERON JORDAN

A sus 36 años, Jordan continúa siendo productivo: acumula 132 capturas en su carrera y viene de una campaña con 10.5 sacks.

Leyenda de los New Orleans Saints, representa una opción ideal para equipos que buscan experiencia y liderazgo sin gastar en exceso.

En resumen, aunque la agencia libre ha bajado su intensidad, el mercado aún guarda nombres de enorme peso. Con el Draft cada vez más cerca, estos jugadores deberán definir pronto su futuro, en una carrera contra el tiempo donde la experiencia compite directamente con la juventud y el potencial emergente.