Alejandro Zendejas queda fuera del Team USA para Fecha FIFA y se aleja del Mundial 2026

El sueño mundialista de Alejandro Zendejas sufrió un duro revés. Este martes, el técnico del Estados Unidos, Mauricio Pochettino, dio a conocer la convocatoria para los amistosos ante Bélgica y Portugal, dejando fuera al volante del Club América, una ausencia que enciende las alarmas sobre su futuro internacional.

El mediocampista de 28 años, quien en 2023 decidió representar a Estados Unidos por encima de México, atraviesa su momento más complicado en cuanto a consideración dentro del combinado nacional. Con la llegada de Pochettino, su protagonismo se ha reducido notablemente, siendo superado por jugadores que militan en Europa o que atraviesan un mejor presente en la MLS.

Para esta Fecha FIFA, el estratega convocó a ocho mediocampistas, de los cuales seis juegan en ligas europeas de alto nivel, reflejando la feroz competencia interna. Incluso entre los futbolistas de Norteamérica, Zendejas ha perdido terreno frente a nombres como Sebastian Berhalter, del Vancouver Whitecaps, y Cristian Roldan, de los Seattle Sounders.

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Los números reflejan su caída: desde su debut internacional en 2023, Zendejas acumula apenas 13 partidos con la selección, y su actividad ha disminuido drásticamente desde 2024. En los últimos dos años, ha recibido solo tres convocatorias, una señal clara de que no es prioridad para el actual cuerpo técnico.

Quedar fuera del primer llamado de 2026, año de la Copa del Mundo, coloca al jugador en una situación crítica: sus posibilidades de disputar su primer Mundial en casa son cada vez más reducidas.

Mientras el Team USA se prepara para enfrentar a la élite europea, Zendejas permanecerá en Coapa bajo las órdenes de André Jardine. Su única opción para revertir el escenario es firmar un cierre de torneo espectacular con el América, que obligue a Pochettino a reconsiderarlo en la próxima ventana internacional.