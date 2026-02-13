Alex Vesia tiene emotivo regreso con Dodgers, luego de cuatro meses de retirarse tras la muerte de su hija

El relevista de los Los Angeles Dodgers, Alex Vesia, vivió un momento emotivo al volver al equipo para el entrenamiento primaveral, luego de estar alejado cuatro meses tras de la muerte de su hija recién nacida..

El lanzador habló por primera vez desde del suceso que se dio en plena Serie Mundial de 2025. El zurdo leyó un emotivo comunicado de más de seis minutos, en el que compartió el proceso de duelo que ha vivido junto a su esposa, Kayla.

En su mensaje, Vesia agradeció el respaldo de la organización angelina y de miles de aficionados que les enviaron condolencias. Además, reveló que él y su esposa han acudido a terapia para enfrentar la pérdida, e invitó a quienes atraviesan situaciones similares a buscar ayuda profesional.

“La lección que hemos aprendido es que la vida puede cambiar en un instante”, expresó con voz entrecortada. Recordó a su hija, Sterling Sol, como “la niña más hermosa del mundo”, y relató que, aunque su tiempo juntos fue breve, pudieron abrazarla, cuidarla y amarla profundamente. También pidió respeto y privacidad mientras continúan sanando.

Vesia explicó que alejarse del equipo durante la Serie Mundial fue difícil, pero necesario porque su familia lo necesitaba. Aun así, aseguró que siguieron cada lanzamiento del Clásico de Otoño, el cual representó “una luz en medio de la oscuridad”.

El pitcher, pieza clave del bullpen de los Dodgers, fue retirado del roster antes del inicio de la Serie Mundial a finales de octubre, cuando Kayla estaba por dar a luz. Dos días después, su hija falleció, justo cuando la serie cambiaba de sede. En un gesto de solidaridad, los relevistas de los Toronto Blue Jays utilizaron el número 51 de Vesia en sus gorras durante el sexto juego, mientras sus compañeros lo portaron grabado a lo largo de la serie, que los Dodgers ganaron en siete intensos partidos.

El apoyo trascendió el béisbol. Los Los Angeles Rams de la NFL le obsequiaron una camiseta firmada por todo el equipo con el nombre de su hija en la espalda, un recuerdo que pronto colocará en su hogar.

“Las muestras de cariño han sido inigualables”, afirmó Vesia, de 29 años, quien dijo que sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo provenientes de todo el mundo. Intentó leer cada uno, consciente del significado que tuvieron en su proceso.

A inicios de noviembre llegó a Arizona y encontró en el gimnasio su “claridad mental”. Poco después retomó su programa de lanzamientos y este viernes realizó una sesión de bullpen en Camelback Ranch, previo al primer entrenamiento oficial de primavera.

“Estar de vuelta con los muchachos ha sido realmente agradable”, comentó. Las risas y la convivencia en el clubhouse, aseguró, han sido parte importante de su recuperación emocional.

En el terreno, Vesia ha sido uno de los relevistas más consistentes de Los Ángeles en los últimos cinco años. Desde 2021, registra efectividad de 2.67 en 295 apariciones de temporada regular, además de una sólida ERA de 1.86 en 19⅓ entradas de playoffs. Su rol seguirá siendo relevante en 2026, incluso tras la llegada del estelar cerrador Edwin Díaz en la temporada baja.