Dodgers pone disponible a Anthony Banda y Minnesota de inmediato lo contrata

El traspaso de Anthony Banda a los Mellizos de Minnesota sacudió el mercado de relevistas en la MLB. El zurdo, quien había sido una pieza importante en el bullpen de los Los Angeles Dodgers, inicia ahora una nueva etapa tras ser designado para asignación por la organización angelina. La decisión se dio en el contexto de un ajuste de roster para abrir espacio al receptor Ben Rortvedt.

Para incorporar a Banda en su roster de 40 jugadores, los Minnesota Twins tuvieron que designar para asignación al derecho Jackson Kowar, movimiento que evidencia la confianza del club en el potencial del zurdo para asumir entradas de alto apalancamiento. Minnesota apuesta por su capacidad para dominar en momentos de presión y neutralizar ofensivas rivales en situaciones críticas.

La experiencia de Banda en escenarios exigentes fue uno de los factores determinantes en la operación. En 2025 fue particularmente dominante frente a bateadores zurdos, a quienes limitó a promedio de .153 y OPS de .496, cifras que lo consolidaron como un auténtico especialista para “apagar fuegos” desde el montículo.

Su situación contractual también influyó en el desenlace. Ya no contaba con opciones de ligas menores, por lo que los Dodgers debían mantenerlo en el roster activo o exponerlo. Ante la necesidad de espacio, optaron por designarlo, lo que abrió la puerta para que Minnesota lo reclamara y sumara profundidad a su cuerpo de lanzadores.

A lo largo de su trayectoria, Banda ha recorrido varias organizaciones de Grandes Ligas, entre ellas los Tampa Bay Rays, New York Mets, Pittsburgh Pirates, Toronto Blue Jays, New York Yankees y los Washington Nationals. Sin embargo, su etapa con los Dodgers resultó especialmente significativa, al formar parte del plantel que conquistó la Serie Mundial de 2024 y 2025.