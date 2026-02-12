Dodgers pone disponible a Anthony Banda y Minnesota de inmediato lo contrata

/ 12 febrero 2026
    Dodgers pone disponible a Anthony Banda y Minnesota de inmediato lo contrata
    La decisión de los Dodgers no fue bien recibida por sus aficionados; ahora los Twins podrán darle profundidad a su bullpen con la adquisición del mexicano. FOTO: KIRBY LEE-IMAGN IMAGES

El efectivo relevista mexicano cambia de aires en Grandes Ligas luego de no tener cabida en Los Angeles; ahora con los Mellizos podrá seguir su carrera

El traspaso de Anthony Banda a los Mellizos de Minnesota sacudió el mercado de relevistas en la MLB. El zurdo, quien había sido una pieza importante en el bullpen de los Los Angeles Dodgers, inicia ahora una nueva etapa tras ser designado para asignación por la organización angelina. La decisión se dio en el contexto de un ajuste de roster para abrir espacio al receptor Ben Rortvedt.

Para incorporar a Banda en su roster de 40 jugadores, los Minnesota Twins tuvieron que designar para asignación al derecho Jackson Kowar, movimiento que evidencia la confianza del club en el potencial del zurdo para asumir entradas de alto apalancamiento. Minnesota apuesta por su capacidad para dominar en momentos de presión y neutralizar ofensivas rivales en situaciones críticas.

La experiencia de Banda en escenarios exigentes fue uno de los factores determinantes en la operación. En 2025 fue particularmente dominante frente a bateadores zurdos, a quienes limitó a promedio de .153 y OPS de .496, cifras que lo consolidaron como un auténtico especialista para “apagar fuegos” desde el montículo.

TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

Su situación contractual también influyó en el desenlace. Ya no contaba con opciones de ligas menores, por lo que los Dodgers debían mantenerlo en el roster activo o exponerlo. Ante la necesidad de espacio, optaron por designarlo, lo que abrió la puerta para que Minnesota lo reclamara y sumara profundidad a su cuerpo de lanzadores.

A lo largo de su trayectoria, Banda ha recorrido varias organizaciones de Grandes Ligas, entre ellas los Tampa Bay Rays, New York Mets, Pittsburgh Pirates, Toronto Blue Jays, New York Yankees y los Washington Nationals. Sin embargo, su etapa con los Dodgers resultó especialmente significativa, al formar parte del plantel que conquistó la Serie Mundial de 2024 y 2025.

Ahora, en Minnesota, el zurdo buscará consolidarse como una pieza clave en la recta final de la temporada. Los aficionados de los Twins confían en que su experiencia, temple y efectividad en enfrentamientos específicos aporten estabilidad al bullpen y se traduzcan en un impulso competitivo en la lucha por los primeros planos de la MLB.

