América en crisis y Henry Martín, lejos de regresar. El delantero revela la gravedad de su lesión

Fue el propio atacante quien confirmó que lo suyo no es una molestia menor, sino un problema serio que compromete su recuperación inmediata. Henry Martín detalló que sufrió un desprendimiento de un tendón , acompañado de una rotura total , una combinación que exige tratamiento especializado y un proceso médico cuidadoso.

El Club América atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada, y la situación se agrava con la noticia de que Henry Martín , uno de sus futbolistas insignia, no podrá volver a las canchas en el corto plazo. En medio de un entorno cargado de presión y críticas, el delantero mexicano mantiene las alarmas encendidas.

Este tipo de lesión suele requerir un periodo prolongado de rehabilitación, dependiendo de la evolución clínica y de la respuesta del cuerpo al tratamiento, por lo que su regreso con el América queda en duda y sin una fecha concreta. Para un equipo que ya venía mostrando señales de fragilidad, perder a su referente ofensivo representa un golpe directo a su estabilidad deportiva.

La baja de Henry Martín no solo afecta el funcionamiento en el ataque, sino que también deja al equipo sin una de sus figuras de liderazgo dentro del vestidor y del área rival. En un momento donde América necesita resultados urgentes, la ausencia de su goleador obliga al cuerpo técnico a replantear su esquema ofensivo y buscar soluciones que no garantizan el mismo impacto.

Mientras el club espera una evaluación más precisa para conocer los tiempos reales de recuperación, el panorama azulcrema se llena de incertidumbre. La presión aumenta, las dudas crecen y el equipo se ve obligado a afrontar sus compromisos sin una de sus piezas más determinantes.

El escenario se volvió todavía más crítico tras el fracaso internacional. La eliminación en Concachampions, a manos de Nashville SC, profundizó el mal momento del equipo y provocó un ambiente de fuertes cuestionamientos. En un torneo que era considerado prioridad institucional, el golpe fue doble: en lo deportivo y en lo emocional.

CONTRA NASHVILLE, LA DEBACLE

El duelo ante Nashville SC fue una prueba de fuego para el América, pero desde los primeros minutos el equipo mostró dificultades para imponer condiciones. La presión alta del conjunto estadounidense incomodó la salida azulcrema y obligó al América a jugar con precipitación, perdiendo claridad en el último tercio del campo.