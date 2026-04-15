América en crisis y Henry Martín, lejos de regresar. El delantero revela la gravedad de su lesión

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 15 abril 2026
    América en crisis y Henry Martín, lejos de regresar. El delantero revela la gravedad de su lesión
    Henry Martín no ha podido ver acción con su alicaído equipo debido a las lesiones, y todavía falta para que regrese. FOTO: IMAGO7

La situación del capitán águila lo mantiene la margen y, de lejos, sólo lamenta cómo el otrora poderoso equipo ahora va en caída libre

El Club América atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada, y la situación se agrava con la noticia de que Henry Martín, uno de sus futbolistas insignia, no podrá volver a las canchas en el corto plazo. En medio de un entorno cargado de presión y críticas, el delantero mexicano mantiene las alarmas encendidas.

Fue el propio atacante quien confirmó que lo suyo no es una molestia menor, sino un problema serio que compromete su recuperación inmediata. Henry Martín detalló que sufrió un desprendimiento de un tendón, acompañado de una rotura total, una combinación que exige tratamiento especializado y un proceso médico cuidadoso.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/comision-disciplinaria-investiga-a-sergio-bueno-por-presuntos-insultos-a-la-arbitra-katia-itzel-garcia-OG20044318

Este tipo de lesión suele requerir un periodo prolongado de rehabilitación, dependiendo de la evolución clínica y de la respuesta del cuerpo al tratamiento, por lo que su regreso con el América queda en duda y sin una fecha concreta. Para un equipo que ya venía mostrando señales de fragilidad, perder a su referente ofensivo representa un golpe directo a su estabilidad deportiva.

La baja de Henry Martín no solo afecta el funcionamiento en el ataque, sino que también deja al equipo sin una de sus figuras de liderazgo dentro del vestidor y del área rival. En un momento donde América necesita resultados urgentes, la ausencia de su goleador obliga al cuerpo técnico a replantear su esquema ofensivo y buscar soluciones que no garantizan el mismo impacto.

Mientras el club espera una evaluación más precisa para conocer los tiempos reales de recuperación, el panorama azulcrema se llena de incertidumbre. La presión aumenta, las dudas crecen y el equipo se ve obligado a afrontar sus compromisos sin una de sus piezas más determinantes.

El escenario se volvió todavía más crítico tras el fracaso internacional. La eliminación en Concachampions, a manos de Nashville SC, profundizó el mal momento del equipo y provocó un ambiente de fuertes cuestionamientos. En un torneo que era considerado prioridad institucional, el golpe fue doble: en lo deportivo y en lo emocional.

CONTRA NASHVILLE, LA DEBACLE

El duelo ante Nashville SC fue una prueba de fuego para el América, pero desde los primeros minutos el equipo mostró dificultades para imponer condiciones. La presión alta del conjunto estadounidense incomodó la salida azulcrema y obligó al América a jugar con precipitación, perdiendo claridad en el último tercio del campo.

Con el paso de los minutos, Nashville fue ganando confianza y aprovechó los espacios que dejó el América al intentar adelantarse en el marcador, mismo que logró al minuto 51 por parte de Hany Mukhtar. Situación que dio confianza a los estadiunidenses y derrumbó a los de Coapa.

En la recta final, el América terminó empujando con más desesperación que idea, dejando la sensación de un equipo sin respuestas y superado mentalmente por la presión del escenario. El silbatazo final selló una eliminación dolorosa, que no solo dejó al club fuera del torneo, sino que confirmó que el equipo atraviesa una crisis futbolística en el peor momento posible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


América
Nashville
México

Organizaciones


Club América

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum impulsa análisis científico sobre el fracking en Coahuila; expertos evaluarán su viabilidad en dos meses.

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional
Investigador de la UAdeC afirma que el fracking en Texas no afecta a Coahuila gracias a tecnologías modernas y control ambiental.

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas
El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”.

Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’
Un reporte atribuido a un periodista especializado describió una intrusión que habría comprometido una firma de ciberseguridad en Monterrey y datos sensibles de sus clientes.

Alerta por presunto hackeo: mencionan a Alsea (Starbucks y Domino’s) entre clientes expuestos
Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, mientras la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela.

Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
John Barret (izquierda), próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas junto al secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

EU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela
¿Trump previene el cáncer con ‘Diet Coke'?

¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?