Comisión Disciplinaria investiga a Sergio Bueno por presuntos insultos a la árbitra Katia Itzel García

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Fútbol
/ 15 abril 2026
    Comisión Disciplinaria investiga a Sergio Bueno por presuntos insultos a la árbitra Katia Itzel García
    Katia Itzel García volvió a quedar en el centro de la conversación del futbol mexicano, ahora tras la investigación abierta por la FMF por los presuntos insultos que habría recibido de Sergio Bueno. FOTO: AFP

La Federación Mexicana abrió una investigación sobre Bueno, técnico de Mazatlán, por los presuntos comentarios misóginos contra la árbitra en el duelo ante Pumas; el caso tomó fuerza luego del pronunciamiento de Copred

La Federación Mexicana de Futbol ya investiga a Sergio Bueno por los presuntos insultos lanzados contra la árbitra Katia Itzel García tras el partido entre Pumas y Mazatlán, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La polémica estalló después de la expulsión del entrenador sinaloense al medio tiempo, en medio de los reclamos por la decisión arbitral de cortar la primera parte cuando Mazatlán todavía atacaba en el Olímpico Universitario.

La FMF realizará una indagatoria para esclarecer lo sucedido y determinar si procede una sanción contra el estratega.

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Al parecer, el organismo citaría a fotógrafos y fotógrafas presentes en la zona de vestidores para recabar testimonios, debido a que la presunta frase no quedó asentada en la cédula arbitral del encuentro.

El señalamiento que detonó la controversia apunta a que Sergio Bueno habría dicho una frase de tinte machista contra Katia Itzel García cuando se dirigía al vestidor, después de haber sido expulsado.

Sin embargo, el caso tuvo un giro en apenas horas: dentro de la FMF no estaba contemplada una investigación debido a que el incidente no fue reportado oficialmente y a que la propia silbante reconoció que no escuchó los supuestos insultos.

En medio de ese escenario, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México pidió a la Liga MX y a la FMF investigar lo ocurrido y no tolerar expresiones misóginas dentro del futbol mexicano.

Ese posicionamiento aumentó la presión pública sobre el caso y colocó nuevamente en el centro de la conversación la violencia verbal y simbólica que enfrentan las mujeres árbitras en el balompié profesional.

Katia Itzel García, una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional, quedó envuelta en el debate luego de una decisión arbitral que provocó molestia en el banquillo de Mazatlán.

https://vanguardia.com.mx/deportes/bienvenida-a-la-polemica-senora-garcia-mendoza-FD20014032

La jueza central terminó el primer tiempo justo cuando los sinaloenses parecían tener una jugada prometedora al frente, lo que desató reclamos inmediatos y derivó en la tarjeta roja para Sergio Bueno por desaprobar las decisiones arbitrales.

Por ahora, la investigación en torno a Sergio Bueno y Katia Itzel García se mantiene como uno de los temas más delicados del cierre del Clausura 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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