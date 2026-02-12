Ana Paula Vázquez apunta a tres medallas en Los Ángeles 2028 tras el bronce en París

A casi dos años de haber subido al podio olímpico en París 2024, Ana Paula Vázquez mantiene clara la meta que quiere alcanzar en el siguiente ciclo rumbo a Los Ángeles 2028. La arquera mexicana, integrante del equipo que consiguió la medalla de bronce en tiro con arco por equipos, asegura que su ambición no se detiene y que ahora apunta a ampliar su cosecha en la máxima justa deportiva. Con 25 años y experiencia en dos ediciones olímpicas —Tokio 2020 y París 2024—, Vázquez ya forma parte del registro histórico del deporte nacional. Sin embargo, considera que todavía hay espacio para crecer en el plano individual y colectivo. Su plan es competir por medallas en las tres modalidades disponibles: individual, equipos y mixtos. TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido “Vamos por medalla individual, mixtos y por equipos. En París dejamos alta la expectativa, pero hay más oportunidades. Se puede mejorar lo que hicimos y aspirar a otros resultados”, expresó en entrevista reciente. Para la arquera, el resultado obtenido en Francia no representa un techo, sino un punto de partida para el siguiente proceso olímpico.

Después de la justa parisina, Vázquez decidió hacer una pausa para recuperarse tanto física como mentalmente. Ese periodo, explicó, fue necesario tras la exigencia acumulada en años de preparación y competencias internacionales. Ahora, asegura sentirse renovada y lista para retomar el calendario competitivo con la mira puesta en 2028. “Me tomé un año para descansar y ordenar prioridades. Regreso con energía para estos tres años que vienen rumbo a Juegos Olímpicos. Estoy emocionada por volver a competir a nivel internacional”, comentó. La arquera reconoce que disputar unos Juegos Olímpicos implica presión, pero también representa una experiencia que motiva a repetirla. En su caso, la posibilidad de asistir a una tercera cita olímpica se ha convertido en uno de sus principales motores.

“Cuando escucho Juegos Olímpicos vienen muchas ideas a mi mente: lo que se vive dentro de la villa, el ambiente, los nervios, la convivencia con otros atletas. Es algo que se disfruta y que queremos volver a experimentar”, compartió. El hecho de que Los Ángeles sea la sede en 2028 también añade un ingrediente especial al reto. La cercanía con México y el contexto deportivo que se vive en Estados Unidos podrían favorecer un entorno con mayor presencia de aficionados mexicanos. Por ahora, Ana Paula Vázquez enfoca su preparación en consolidar su rendimiento individual, sin descuidar el trabajo en equipo que le dio su primera medalla olímpica. Con tres años por delante, la arquera comienza un nuevo ciclo convencida de que todavía puede mejorar sus marcas y competir nuevamente por un lugar en el podio.

