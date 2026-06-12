Ana Paula Vázquez y Sebastián García lideran a México en finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

La delegación mexicana de tiro con arco se mantiene en la pelea por las medallas en la Copa del Mundo Antalya 2026, tras una jornada en la que tres arqueros lograron instalarse en las rondas decisivas tanto en pruebas individuales como por equipos. Entre ellos destacan los coahuilenses Ana Paula Vázquez y Sebastián García, quienes siguen avanzando en sus respectivas categorías. En recurvo femenil, Ana Paula Vázquez firmó una actuación sólida para meterse a las semifinales individuales. La medallista olímpica superó primero a la francesa Mila Delestan por 7-3 y después a Amelie Cordeau por 6-2. Más adelante dejó en el camino a la surcoreana Yejin Oh con marcador de 6-4, antes de protagonizar un duelo cerrado ante su compatriota y doble medallista olímpica Alejandra Valencia, al que se impuso 6-5. Con estos resultados, la coahuilense se instaló entre las mejores y disputará su pase a la final ante la italiana Roberta Di Franceso.

En la rama varonil de arco compuesto, Sebastián García también avanzó con paso firme. El coahuilense comenzó su recorrido con una victoria ante el alemán Henning Lüpkemann por 148-145. Después derrotó al chino Jinyi Liu 146-145, al austriaco Nico Wiener 145-142 y al francés Francois Dubois 146-144, resultados que lo colocaron en semifinales, donde enfrentará al turco Batuhan Akcaoglu. México también tuvo actividad destacada en equipos. En compuesto femenil, Maya Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castilla avanzaron a la final por el oro tras vencer a sus rivales en rondas previas. En recurvo femenil, el equipo integrado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz también disputará el duelo por el primer lugar ante China.

Becerra, por su parte, ha sostenido un rendimiento constante. En su camino individual superó a la taiwanesa Yi Chen por 148-147, a Yi Fang por 148-141 y a la surcoreana Yerin Park por 148-145, lo que la llevó a semifinales. García también comparte actividad en equipos, donde junto a Máximo Méndez y Rodrigo González consiguió previamente el bronce en compuesto varonil. Las finales están programadas para este fin de semana. El sábado se disputarán las pruebas por equipos y algunas semifinales individuales en compuesto, mientras que el domingo será el turno del recurvo, donde México buscará cerrar su participación con presencia en el podio.

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