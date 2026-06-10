Orgullo coahuilense: Sebastián García gana bronce y Dafne Quintero avanza a la final en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

La delegación mexicana comenzó a cosechar resultados en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026 y dos nombres con raíces coahuilenses destacaron en la jornada de este miércoles: Sebastián García, quien ganó la medalla de bronce por equipos varoniles de arco compuesto, y Dafne Quintero, que avanzó a la final por equipos femeniles y peleará por el oro el próximo sábado. La primera presea para México en territorio turco llegó gracias a la actuación de Sebastián García, junto con Máximo Méndez y Rodrigo González, quienes se subieron al podio tras una intensa jornada dentro de la modalidad de arco compuesto.

El equipo mexicano inició su camino en los octavos de final con una victoria de 235-232 sobre Kazajistán. Más tarde protagonizó uno de los encuentros más cerrados del día al vencer al representativo anfitrión de Turquía por 233-233, definiendo el triunfo por un mejor desempate, 30-29. Ya en semifinales, los mexicanos estuvieron cerca de avanzar por el oro, pero cayeron 234-232 frente a Dinamarca. Lejos de bajar los brazos, regresaron al campo para disputar la medalla de bronce y derrotaron 233-232 a India en otro duelo decidido por un solo punto.

Con este resultado, Sebastián García sumó una nueva medalla internacional para México y confirmó el buen momento que atraviesa el tiro con arco nacional en el serial de World Archery. Además, el podio en Antalya permitió repetir el logro conseguido en la primera etapa de la temporada, celebrada en Puebla durante abril. Dafne Quintero lidera el camino hacia la final La jornada también dejó excelentes noticias para la arquera coahuilense Dafne Quintero, quien integró el equipo femenil de arco compuesto junto a Maya Becerra y Adriana Castillo. Las mexicanas mostraron solidez desde su primer enfrentamiento, al superar 234-226 a Kazajistán en cuartos de final. Posteriormente dieron otro paso importante rumbo al título tras imponerse 236-225 a Alemania en las semifinales.

Gracias a estos resultados, el conjunto nacional aseguró una medalla y avanzó al duelo por la presea de oro, donde enfrentará a Turquía durante la madrugada del próximo sábado, tiempo del centro de México. Para Dafne Quintero, la clasificación a la final representa una nueva oportunidad de mantenerse entre las mejores exponentes del mundo en arco compuesto y de sumar puntos valiosos en una temporada que también tiene como objetivo la clasificación a la Gran Final del circuito de World Archery, programada para septiembre en Saltillo, Coahuila.

Coahuila también destaca en arco recurvo Los arqueros coahuilenses también avanzaron a las rondas eliminatorias de arco recurvo en Antalya. Ana Paula Vázquez terminó en el puesto 16 y enfrentará a la francesa Mila Delestan, mientras que Ángela Ruiz fue sembrada 20 y se medirá a la kazaja Medina Murat. En la rama varonil, Matías Grande fue el mexicano mejor ubicado al finalizar en la posición 11 de la clasificación y tendrá como rival al uzbeko Boborajabov Bekzod. Además, los tres coahuilenses tendrán actividad en pruebas por equipos. Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia enfrentarán a Gran Bretaña en la competencia femenil; Matías Grande integrará el equipo varonil que se medirá a Bélgica, y la dupla mixta de Ana Paula y Matías buscará avanzar frente a Moldavia.

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