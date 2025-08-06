André Jardine: ‘Candil en su casa y oscuridad en la calle’; no se le da triunfar en el plano internacional

André Jardine ha marcado una era con el Club América, al conquistar cinco trofeos y mantener al equipo como protagonista en el futbol mexicano. Sin embargo, su historial fuera del país cuenta una historia muy distinta: fracasos consecutivos en todos los torneos internacionales en los que ha participado al frente de las Águilas.

Mientras que en la Liga MX ha construido una gestión exitosa, fuera de ella Jardine y el América no han logrado trascender. La eliminación en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025, —confirmada incluso antes de disputar su último partido— es el más reciente episodio en una preocupante seguidilla de tropiezos en el ámbito internacional.

En esta edición de la Leagues Cup, América igualó ambos encuentros de la fase de grupos. En el primero, empató y luego perdió en penaltis. En el segundo, volvió a empatar y rescató dos puntos desde los once pasos. Con solo tres unidades y sin victorias en tiempo reglamentario, quedó eliminado matemáticamente, confirmando un nuevo fracaso para el técnico brasileño.

LOS FRACASOS INTERNACIONALES DE JARDINE CON EL AMÉRICA

Desde su llegada al banquillo azulcrema, Jardine ha acumulado eliminaciones en todas las competencias fuera de la Liga MX. El equipo ha sido incapaz de levantar un solo título internacional oficial bajo su mando:

Leagues Cup 2023: Eliminado en octavos de final ante Nashville (2-2, 6-5 en penaltis)

Leagues Cup 2024: Eliminado en cuartos de final ante Colorado (0-0, 9-8 en penaltis)

Leagues Cup 2025: Eliminado en fase de grupos

Champions Cup 2024: Eliminado en semifinales ante Pachuca (global 3-2)

Champions Cup 2025: Eliminado en cuartos de final ante Cruz Azul (global 2-1)

Playoff Mundial de Clubes: Derrota ante LAFC (2-1)

Campeón de Campeones 2025: Derrota ante Toluca (3-1)

La constante es clara: cuando América sale del entorno local, deja de ser ese equipo dominante que es en la Liga MX.

EL CONTRASTE: JARDINE, TRICAMPÉÓN Y ESTRELLA EN MÉXICO

A nivel nacional, el rendimiento de André Jardine es digno de aplauso. En apenas dos años, ha sumado múltiples títulos oficiales y ha impuesto un estilo de juego ofensivo y efectivo. Su capacidad para gestionar plantillas, aprovechar el talento joven y mantener la competitividad lo han consolidado como uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club.

Títulos oficiales de André Jardine con América:

Liga MX Apertura 2023

Liga MX Clausura 2024

Liga MX Apertura 2024

Campeón de Campeones 2024

Supercopa MX 2023

Tres títulos de liga consecutivos son una hazaña histórica que lo coloca entre los técnicos más ganadores en el futbol mexicano, y refuerzan su autoridad en el banquillo de Coapa.

¿Y EL PASO AL FRENTE EN EL EXTERIOR?

La gran asignatura pendiente de Jardine es clara: traducir su éxito nacional al plano internacional. A pesar del dominio en casa, la presión comienza a acumularse, pues los aficionados azulcremas —acostumbrados a la grandeza— exigen también conquistas fuera de México.

Con el Mundial de Clubes 2025 en el horizonte y la próxima edición de la Concacaf Champions Cup ya en preparación, Jardine tiene poco margen de error. Si quiere consolidar su legado en América, tendrá que demostrar que también puede ganar fuera del Estadio Azteca.