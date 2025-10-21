Andrés Muñoz, el poderoso brazo mexicano que Seattle no utilizó a la hora cero

El relevista mexicano de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz, se convirtió en tema de debate tras el desenlace del decisivo Juego 7 de la Serie de Campeonato frente a los Azulejos de Toronto. Muchos consideran que el lanzador sinaloense debió haber sido llamado al montículo antes del momento en que finalmente ingresó, cuando su equipo aún mantenía ventaja de 3-1.

El punto de quiebre llegó cuando George Springer conectó un poderoso jonrón de tres carreras que cambió por completo el rumbo del encuentro, dándole la vuelta al marcador 4-3 a favor de Toronto.

La decisión del manager Dan Wilson de no recurrir antes a su mejor relevista fue duramente cuestionada por aficionados y analistas, especialmente considerando los problemas que el bullpen de Seattle había mostrado en juegos anteriores.

Muñoz, reconocido por su recta que supera las 100 millas por hora, fue uno de los brazos más confiables de los Marineros durante toda la temporada. Su capacidad para controlar el cierre de los partidos y dominar a los bateadores rivales lo había convertido en una pieza clave del equipo.

Sin embargo, su ingreso tardío no alcanzó para frenar la ofensiva canadiense, que aprovechó cada error para sellar su pase a la Serie Mundial.

La frustración de los fanáticos no se hizo esperar. En redes sociales, muchos expresaron su descontento por la estrategia del cuerpo técnico, preguntándose si el resultado habría sido distinto si Muñoz hubiera enfrentado a Springer desde el inicio de la séptima entrada. La polémica está servida, y la decisión de Wilson promete seguir siendo tema de conversación por largo tiempo, más aún si los Azulejos logran coronarse campeones.

Del otro lado, Toronto celebró con euforia su clasificación, conscientes de haber superado a un rival difícil. Springer se llevó los reflectores con una actuación memorable, y su cuadrangular ya es considerado uno de los momentos más electrizantes de la postemporada.

Ahora, los Azulejos se preparan para disputar la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, un enfrentamiento que promete emociones al límite.

Para Seattle, el amargo final deja lecciones importantes. La dirección del bullpen será un tema prioritario para la próxima campaña, mientras la afición mantiene la esperanza de que este tropiezo sea solo un paso más hacia la madurez del equipo.

A pesar de la polémica, Dan Wilson defendió su gestión, recordando que el béisbol está lleno de decisiones difíciles. “Uno siempre busca el mejor momento para cada lanzador”, habría comentado el estratega tras el encuentro.

MÉRITOS TUVO DE SOBRA PARA SER DARLE LA RESPONSABILIDAD

Andrés Muñoz participó en 7 apariciones en la postemporada.

Lanzó 8.1 entradas, permitiendo 0 carreras con un ERA de 0.00.

Registró un WHIP (bases por bolas + hits permitidos por entrada) de 0.48. Además, cerró partidos clave.

CON FUTURO PROMISORIO

Andrés Muñoz, nacido en Los Mochis, Sinaloa, es uno de los relevistas más prometedores del béisbol mexicano en las Grandes Ligas. A sus 24 años, se ha ganado un lugar fijo en el bullpen de los Marineros gracias a su poderosa recta y su mentalidad competitiva.

Desde su debut, Muñoz ha demostrado una madurez poco común para su edad, destacándose por mantener la calma en situaciones de alta presión.

Su estilo agresivo y su capacidad para resolver entradas complicadas lo han convertido en una de las figuras de la MLB. El futuro del sinaloense apunta alto, y los fanáticos esperan verlo brillar nuevamente en los momentos grandes.