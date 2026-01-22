Andy Ruiz podría enfrentar a Oleksandr Usyk tras revelación de Derek Chisora

Andy Ruiz Jr. podría estar cerca de protagonizar una de las peleas más llamativas del peso completo, luego de que Derek Chisora asegurara recientemente que Oleksandr Usyk tendría en el radar un combate ante el mexicano-estadounidense como su siguiente compromiso.

Las declaraciones del británico encendieron de inmediato el debate en el boxeo internacional, al tratarse de dos excampeones mundiales y estilos contrastantes que generarían gran expectativa entre los aficionados.

En una charla con medios británicos, Chisora afirmó que ha escuchado que el futuro inmediato de Usyk no pasaría por un enfrentamiento con Deontay Wilder, como se había especulado en semanas previas, sino por una pelea ante Ruiz, incluso mencionando a Las Vegas como posible sede.

El veterano peleador dejó claro que no se trata de un anuncio oficial, pero sí de información que circula dentro del entorno del peso pesado y que podría tomar fuerza en los próximos meses.

Andy Ruiz Jr., de 36 años, no ve acción desde su combate ante Jarrell Miller en agosto de 2024, pelea que terminó en empate y estuvo marcada por una lesión en la mano que frenó su actividad posterior.

Desde entonces, el excampeón mundial ha manifestado públicamente su intención de regresar al máximo nivel y medirse nuevamente ante la élite de la división, señalando incluso que ya ha existido contacto con el entorno de Usyk para explorar la posibilidad de un combate de alto perfil.