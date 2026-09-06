Ángel Di María le ‘roba’ el homenaje a Messi; la gente coreaba ‘¡Fideo!’
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Durante el minuto de aplausos decretado para reconocer al ‘10’, más de 50 mil aficionados de Rosario Central transformaron el tributo en una ovación para su ídolo local
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso en marcha esta semana una serie de homenajes para Lionel Messi, con un minuto de aplausos en el minuto 10 de todos los partidos correspondientes a las diferentes categorías del futbol argentino. Sin embargo, durante el Clásico Rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, la iniciativa tuvo un giro inesperado.
Cuando el reloj llegó al minuto 10 en el Gigante de Arroyito, las acciones se detuvieron como estaba previsto. Las pantallas del estadio proyectaron el video institucional preparado por la AFA con imágenes de Messi, mientras los futbolistas presentes en el terreno de juego se sumaron al reconocimiento. En las tribunas, sin embargo, la historia fue completamente diferente: los más de 50 mil aficionados comenzaron a corear “¡Fideo!” en honor a Ángel Di María.
El momento reflejó la enorme conexión que existe entre Di María y Rosario Central, club en el que el atacante argentino se formó y al que regresó para vivir una nueva etapa de su carrera. Mientras el homenaje oficial estaba dedicado al máximo referente de la Selección Argentina, la hinchada canalla aprovechó esos segundos para rendir tributo a uno de sus grandes ídolos.
La escena adquiere todavía mayor significado por la rivalidad histórica entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. Messi está profundamente identificado con el conjunto rojinegro, pues se formó en las categorías inferiores de Newell’s antes de marcharse a Barcelona, mientras que Di María mantiene un vínculo especial con Central.
Por ello, el gesto de la afición local también puede interpretarse como una manera de reivindicar a su propio ídolo frente al eterno rival.
El homenaje a Messi había comenzado días antes, después de que la AFA anunciara oficialmente el pasado 2 de septiembre que el minuto 10 sería utilizado para reconocer la trayectoria del capitán argentino con la Selección. La medida busca acompañar el cierre de su ciclo internacional después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
El primer partido en aplicar el protocolo fue el Vélez Sarsfield-Boca Juniors, y la iniciativa continuará hasta el lunes 7 de septiembre, cuando concluya la jornada 8 del Torneo Clausura 2026.
Hasta ahora, el homenaje se había desarrollado conforme a lo establecido por la AFA, pero el Clásico Rosarino dejó una de las imágenes más particulares de la semana.
Messi recibió el homenaje oficial, pero Di María se quedó con el corazón del Gigante de Arroyito. El “¡Fideo!” de la multitud dejó claro que, en territorio canalla, el cariño por uno de los hijos predilectos de Rosario sigue siendo difícil de igualar.