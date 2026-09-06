Ángel Di María le ‘roba’ el homenaje a Messi; la gente coreaba ‘¡Fideo!’

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso en marcha esta semana una serie de homenajes para Lionel Messi, con un minuto de aplausos en el minuto 10 de todos los partidos correspondientes a las diferentes categorías del futbol argentino. Sin embargo, durante el Clásico Rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys, la iniciativa tuvo un giro inesperado.

Cuando el reloj llegó al minuto 10 en el Gigante de Arroyito, las acciones se detuvieron como estaba previsto. Las pantallas del estadio proyectaron el video institucional preparado por la AFA con imágenes de Messi, mientras los futbolistas presentes en el terreno de juego se sumaron al reconocimiento. En las tribunas, sin embargo, la historia fue completamente diferente: los más de 50 mil aficionados comenzaron a corear “¡Fideo!” en honor a Ángel Di María.

El momento reflejó la enorme conexión que existe entre Di María y Rosario Central, club en el que el atacante argentino se formó y al que regresó para vivir una nueva etapa de su carrera. Mientras el homenaje oficial estaba dedicado al máximo referente de la Selección Argentina, la hinchada canalla aprovechó esos segundos para rendir tributo a uno de sus grandes ídolos.